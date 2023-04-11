В Британии новым директором электронной разведки GCHQ назначена Энн Кист-Батлер. Это первая женщина на этом посту

25 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, UK Gov

Директором британской электронной разведки - Центра правительственной связи, или GCHQ, - назначена Энн Кист-Батлер. Это первая женщина, возглавившая эту спецслужбу в ее истории, все предыдущие 16 директоров были мужчинами.

В настоящее время Кист-Батлер занимает пост заместителя директора МИ5. К своим обязанностям в новом качестве она приступит в мае.

Нынешний директор GCHQ, сэр Джереми Флеминг, занимал эту должность на протяжении шести лет и в январе объявил о намерении оставить свой пост.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, которому подотчетны разведывательные службы, назвал Энн Кист-Батлер "идеальным кандидатом, чтобы возглавить GCHQ".

По его словам, у нее "впечатляющий послужной список в сердце сети национальной безопасности Соединенного Королевства, где она помогала противодействовать угрозам со стороны террористов, киберпреступников и злонамеренных иностранных держав".

Кист-Батлер в прошлом уже работала в GCHQ, она отвечала там за борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

Она заявила, что миссия службы "и сегодня остается столь же вдохновляющей, как и во времена ее основания, более 100 лет назад".

"Только за последний год GCHQ добыл жизненно важные разведданные, использованные при формировании ответа Запада на незаконное российское вторжение в Украину, помог сорвать террористические заговоры и неустанно боролся с сохраняющейся угрозой вымогательских программ, действие которых дорого обходится Соединенному Королевству", - заявила она.

Кист-Батлер также поблагодарила уходящего директора GCHQ за "прозорливость и преданность". Со своей стороны сэр Джереми указал: "Я не одно десятилетие работаю с Энн и знаю, что она- это правильный выбор, у нее богатый опыт в разведке и сфере безопасности в сегодняшнем технологичном мире".

Процессом подбора кандидатов на должность главы GCHQ руководил Саймон Кейс - секретарь кабинета министров, то есть высший из неполитических кадровых чиновников государственной службы. Назначение согласовано также с премьер-министром.