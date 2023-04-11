На границе Азербайджана и Армении вспыхнули новые столкновения

час назад

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Автор фото, AZERTAG

Армения и Азербайджан говорят о новых столкновениях на границе близ Лачинского коридора, который контролируют российские миротворцы. Есть погибшие.

Минобороны Армении заявляет, что около 4 часов дня по местному времени армянские военные были обстреляны в районе села Тех на армянской территории недалеко от азербайджанского города Лачин, мимо которого проходит дорога, соединяющая Армению с той частью Карабаха, где продолжают жить армяне. Российские миротворцы контролируют эту дорогу и армянский анклав.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что позиции азербайджанских войск близ самого Лачина были обстреляны со стороны Армении.

И Армения, и Азербайджан сообщают, что есть погибшие и раненые с их стороны.

Где это?

Село Тех находится в девяти километрах от Лачина по прямой. Примерно на половине этого пути начинается зона ответственности российских миротворцев.

Миротворцы введены туда по соглашению от ноября 2020 года, которое подписали Россия, Азербайджан и Армения. Они контролируют ту часть территории Карабаха, где живут армяне. Ранее город Лачин, что на пути в Карабах, был оккупирован армянской стороной, но был возвращен по упомянутому соглашению, когда Азербайджан победил в 44-дневной войне осенью 2020 года.

С тех пор стороны пытаются договориться о том, где проходит между ними граница, используя советские карты разных лет. За 30 с лишним лет военного конфликта стороны не смогли начать демаркацию этих территорий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Столкновения произошли недалеко от зоны ответственности российских миротворцев

Не первое столкновение на границе

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Азербайджанскую сторону, имеющую военное преимущество, не раз обвиняли в попытке захвата уже территории Армении. Так, в мае 2021 года, судя по всему, азербайджанские военные продвинулись на несколько километров вглубь Армении. А в сентябре прошлого года на границе произошли самые крупные с последней войны столкновения, унесшие десятки жизней с обеих сторон.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила в конце марта, что, по ее расчетам, в районе Корнидзора (соседнего с Техом села) азербайджанская сторона как минимум в пяти точках продвинулась вглубь территории Армении на расстояние от 100 до 300 метров. Жители села Тех рассказали "Радио Азатутюн", что азербайджанцы уже две недели продолжают находиться на территории, принадлежащей селу, и проводят там инженерные работы.