Илон Маск рассказал Би-би-си о трудностях владения Twitter: "Я иногда сплю в офисе"

55 минут назад

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Илон Маск, владелец компании Twitter и один из богатейших людей мира, дал интервью Би-би-си, в котором рассказал, что управлять своим новым приобретением "довольно болезненно" и что он готов продать компанию, если найдет подходящего покупателя.

Маск, которому также принадлежат компании Tesla и SpaceX, купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре после нескольких месяцев переговоров и судебных разбирательств. Личное состояние Маска оценивается почти в 190 млрд долларов, что, согласно списку миллиардеров Forbes, делает его вторым богатейшим человеком в мире.

Интервью, которое, по его собственным словам, Маск решил дать "спонтанно", транслировалось в прямом эфире из Сан-Франциско с помощью Twitter Spaces и собрало более трех миллионов слушателей и зрителей.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Джеймсом Клейтоном Маск сказал, что управлять компанией непросто. "Это отнюдь не вечеринка, это крайне болезненный процесс, - сказал он. - Зато нескучно, это настоящие американские горки".

Маск признался, что в течение последних нескольких месяцев "ситуация была действительно довольно стрессовой", но по-прежнему считает, что покупка компании была правильным решением.

По его словам, в целом дела у Twitter идут неплохо - сайт работает, и им пользуются все чаще.

Работы столько, что иногда главе компании приходится спать в офисе. Маск рассказал, что у него для этого есть место на диване в библиотеке, "куда никто не ходит".

Еще до покупки Twitter отношения Маска с этой социальной сетью были непростыми. "Стрелял ли я себе в ногу своими твитами? Да, не раз, - сказал он. - Думаю, мне не следует писать твиты после трех часов ночи".

Маск сказал, что хотел заплатить меньше за Twitter после того, как обнаружил, по его словам, больше автоматизированных ботов в сети. Если бы ему предложили 44 млрд прямо сейчас, он бы не продал Twitter, сказал Маск, но затем уточнил, что продал бы, если бы был уверен, что новый владелец - истинный приверженец идеи говорить правду.

Метка главного аккаунта Би-би-си

Отвечая на вопрос о решении добавить основному аккаунту Би-би-си в Твиттере метку "СМИ, финансируемое государством", Маск сказал: "Я знаю, что Би-би-си, в общем, не в восторге от того, что ее называют государственным СМИ".

В начале недели корпорация связалась с Twitter по поводу обозначения на аккаунте @BBC, чтобы решить этот вопрос "как можно скорее". "Би-би-си является и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионного сбора", - говорится в сообщении.

Маск сообщил, что метку на аккаунте Би-би-си поменяют на "СМИ с общественным финансированием". "Мы стараемся быть точными", - сказал он.

"На самом деле я очень уважаю Би-би-си", - добавил Маск, заявив, что интервью дало ему хорошую возможность задать несколько вопросов и "получить обратную связь о том, что нам нужно делать по-другому".

Без убытков и прибылей

В последнее время о финансовом положении Twitter много писали и говорили - главным образом в связи с драконовскими мерами, которыми ее новый владелец пытался сделать ее прибыльной или хотя бы не убыточной.

По словам Маска, Twitter сейчас "в целом вышел в ноль", поскольку большинство рекламодателей, покинувших платформу осенью и зимой, вернулись. Он сослался на цикличность расходов в сфере рекламы, а также на то, что некоторые рекламодатели покинули Twitter "по политическим причинам".

Маск признал, что сократить столько работников было нелегко. На момент покупки компании в ней работало чуть менее 8 000 человек, сейчас - 1 500.

Разумеется, лично Маск уволил далеко не всех. "Невозможно поговорить с таким количеством людей с глазу на глаз", - сказал он.

"Вопрос стоит так: компания обанкротится, если мы немедленно не сократим расходы, - сказал он. - Дело тут не в заботе или безразличии. Если корабль утонет, то без работы останутся все"

С момента покупки компании миллиардером ее покинули многие технические специалисты, что вызвало обеспокоенность по поводу ее стабильности.

Маск признал, что в работе сайта были перебои, но настаивал на том, что это временное явление и сейчас сайт работает нормально.

Дезинформация и боты

Маск считает, что его усилия по удалению ботов - автоматизированных аккаунтов - уменьшат объемы дезинформации на платформе.

"Мой опыт показывает, что дезинформации [в Twitter после поглощения] стало меньше, а не больше, - сказал он. - Люди используют систему и считают ее хорошим источником правды".

Многие сторонние эксперты с этим не согласны. Одно из исследований - а их довольно много - показало, что после покупки Twitter Маском популярные аккаунты, распространяющие дезинформацию, резко прибавили в популярности. Компания Маска сняла ограничения с аккаунтов российских госучреждений и теперь рекомендует аккаунты Кремля, министерства иностранных дел РФ и российского посольства в Великобритании, обнаружили журналисты.

Госпропаганда и дезинформация распространяются на этой платформе практически без всяких преград, показало недавнее расследование Би-би-си.

Ранее Маск неоднократно высказывал сомнения, что журналисты - это истинные арбитры в том, что касается достоверных сведений, и говорил, что больше доверяет "обычным людям".

Разговор между несколькими пользователями и Маском в какой-то момент перешел на тему искусственного интеллекта и использования этой технологии в глубоких фейках и прочей дезинформации.

Маск сказал, что с появлением таких технологий "разобраться в том, что реально, очень трудно".

По его словам, в компании собираются обращать особое внимание на то, что реально, а что нет, и пытаться решить эту проблему. Как именно - Маск не объяснил.

На вопрос о его позиции в отношении свободы слова на платформе Маск ответил вопросом: "Кто является арбитром в этом вопросе?"

Маск часто говорил, что не любит никакие запреты, но в ходе разговора признал, что определенные границы для свободы слова и разжигания ненависти все же существуют.

Непростое интервью

После интервью Джеймс Клейтон признал, что оно было непростым.

"У него трудно брать интервью - он много смеется и пытается увильнуть от ответов, - сказал Клейтон. - Но при этом он думал над вопросами, давал обдуманные ответы и, похоже, искренне относился к заданному вопросу".

В качестве примера Клейтон привел ответ Маска на вопрос о том, следует ли запретить TikTok: "Он сказал "вероятно, не стоит", но возникло ощущение, что он действительно думает над некоторыми из этих вопросов".

Брюс Дейсли, который руководил Twitter в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, сказал в программе BBC Radio 4 Today: "Сегодня он признался, что единственная причина, по которой он пошел на покупку Twitter, заключалась в том, что он считал, что судья заставит его завершить сделку".