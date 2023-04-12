Кроссовки Майкла Джордана проданы за 2,2 млн долларов. Это рекорд

час назад

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Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, Пара Air Jordan XIII, в которых Майкл Джордан играл в финале НБА 1998 года, продана за 2,2 млн долларов

Пара кроссовок, в которых когда-то играл легенда баскетбола Майкл Джордан, была продана на аукционе за 2,2 млн долларов. Это рекордная сумма за пару обуви.

Аукционный дом Sotheby's накануне торгов оценивал кроссовки с автографом самого Джордана в 2-4 млн долларов.

Футболка, в которой он играл в финале НБА в 1998 году, в 2022 году была продана за 10,1 млн долларов.

На аукционах памятных вещей спортивной одежды принадлежавшие Джордану вещи стабильно продаются за баснословные суммы.

"Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания", - сказал Брам Вахтер, глава отдела повседневной одежды и современных коллекций Sotheby's.

Предыдущий рекорд для обуви Джордана - 1,47 млн долларов за пару его Nike Air Ships, выставленную на аукцион в 2021 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майкл Джордан делает бросок во время четвертой игры финального турнира НБА 1998 года в Солт-Лейк-Сити

В Air Jordan XIII, ушедших с аукциона в минувший вторник, звезда баскетбола играл в составе команды Chicago Bulls в 1997-98 годах.

В этих кроссовках Джордан набрал 37 очков во второй игре финальной серии НБА 1998 года и принес Chicago Bulls победу над Utah Jazz со счетом 93-88.

Эта история подробно рассказана в документальном сериале 2020 года "Последний танец" о последнем сезоне Джордана в составе команды.

Для самого спортсмена это был шестой чемпионат НБА. Тогда же его в пятый раз назвали самым ценным игроком НБА.

Как сообщил представитель аукционного дома Sotheby's, сразу после победы во второй игре Джордан подарил эти кроссовки мальчику в раздевалке в благодарность за то, что тот нашел его потерянную куртку.

Air Jordans "Bred" - сокращение от "черно-красные" - единственная пара кроссовок, которые Джордан надевал в финальной игре НБА, подлинность которой удалось подтвердить, сообщает Sotheby's.

Джордан впервые надел кроссовки Air Jordan в 1984 году во время своего первого сезона в команде Chicago Bulls. Air Jordan I стали доступны широкой публике в следующем году. На сегодняшний день выпущено более 30 различных моделей Air Jordan.

Джордан выиграл в общей сложности шесть чемпионатов НБА, две золотые медали Олимпийских игр и множество других наград.