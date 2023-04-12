Секретные документы указывают, что Сербия согласилась поставить Украине оружие. Белград заверяет, что это не так

59 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сербия старается поддерживать дружбу с Россией. В 2019 году, до пандемии и войны, Александр Вучич даже получил от Владимира Путина орден

Журналисты обнаружили в массиве предположительно утекших из Пентагона документов упоминание о том, что Сербия, традиционная союзница России, согласилась поставить оружие Украине или даже уже поставила его. Белград заверяет, что не поставляет оружие ни той, ни другой стороне.

Как сообщило в среду агентство Reuters, среди десятков попавших в интернет секретных документов оно нашло таблицу, в которой 38 стран Европы, в том числе и Сербия, распределены по категориям в зависимости от их отношения к вопросу военной помощи Украине

Сербия, согласно документу, отказалась тренировать украинских солдат, но зато обязалась отправить помощь в виде оружия или боеприпасов или уже отправила ее. Кроме того, Сербия помещена в категорию стран, у которых есть политическая воля и ресурсы для того, чтобы поставлять оружие Украине в будущем. Документ датирован 2 марта.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в среду заявил, что в документе сказана неправда, и что что кто-то пытается таким образом втянуть Сербию в этот конфликт.

"Более десятка раз мы опровергали эту ложь, и сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта", - сказал министр обороны сербскому агентству "Танюг".

Глава минобороны Сербии при этом не исключил, что сербское оружие могло попасть в зону конфликта, как он выразился, "каким-то волшебным способом", однако, по его словам, это никак не связано с Сербией.

Милош Вучевич употребил слово "продавать" - но в документе из утечки не сказано, что Сербия именно продала Украине оружие. Там сказано, что Сербия обязалась отправить "летальную помощь" Украине или уже предоставила ее, но была ли это продажа, безвозмездная передача или какой-либо иной формат сделки, в нем не уточняется. О каком оружии или боеприпасах идет речь, тоже не сказано.

Reuters напоминает, что месяц с небольшим назад в пророссийском телеграм-канале появились документы, из которых следовало, что Сербия отправила Украине ракеты для реактивной системы залпового огня "Град".

Фигурировавшая в документах сербская государственная военно-промышленная компания "Крушик" заявила, что не поставляла Украине ни ракеты, ни какое-либо другое оружие, а президент Сербии Александр Вучич назвал сообщение о поставках ракет "наглой ложью" и заявил, что Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России.

Автор фото, Getty Images

Сербия старается поддерживать традиционно дружеские отношения с Россией и, в частности, в отличие от всех остальных европейских стран, не вводит против нее санкции за развязывание войны против Украины.

"Если информация в этом документе верна, то это показывает либо то, что Вучич двуличен в его отношениях с Россией, либо что Вашингтон очень сильно давит на него, добиваясь поставок оружия Украине", - сказал агентству Reuters эксперт по политике в Восточной Европе, сотрудник Джеймстаунского фонда Януш Бугайский.