13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Депардье - один из самых известных актеров французского кинематографа

Французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии.

Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.

По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актер "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Два года назад французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает. Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.

В расследовании Mediapart сказано, что актёр становился агрессивным, когда ему отказывали, и очень настойчиво пытался ощупать их груди, талии и ягодицы.

Многие женщины рассказали Mediapart, что такое поведение Депардье на съемках оставалось безнаказанным и даже сопровождалось смехом окружающих. "Взрослые позволили актеру схватить меня за груди на виду у всех", - сказала одна из актрис, которой в то время было 17 лет.

После публикации Mediapart парижская прокуратура сообщила AFP, что "пока не получала каких-либо новых жалоб" в отношении Депардье.

Российское гражданство и осуждение войны

Жерар Депардье, которому сейчас 74 года, - один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах.

Автор фото, Jacky COOLEN/Gamma-Rapho Подпись к фото, Одна из самых известных ролей Депардье – в фильме "Невезучие", который широко показывали в Советском Союзе

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Он стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине Бертолуччи "Двадцатый век" и Сирано де Бержерак в одноименном фильме (за последнюю он получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на "Оскар").

Звезда Депардье взошла в 1974 году после выхода на экраны картины режиссера Бертрана Блие "Вальсирующие". Актер сыграл роли самого разного амплуа - от классической драмы до современной комедии.

В 2013 году действия Депардье вызвали бурю возмущения во Франции, когда он покинул страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство.

Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 года подписал российский президент Владимир Путин. Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце ему было присвоено звание "Почетный удмурт".

В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного.

Актер заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии. Российские СМИ сообщали, что Депардье принял православие.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Депардье осудил действия Кремля, назвав их "безумным, недопустимым излишеством", но при этом заявил, что российский народ не виновен в поведении своего президента.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: