Спортивное табло, которому 1200 лет. Найден диск с изображением майя, играющих в мяч

37 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Каменный диск представляет собой круг диаметром 32.5 см и весит 40 кг

Археологи обнаружили в Мексике каменный диск с барельефом, на котором изображены два человека, играющих в тлачтли - игру в мяч, широко распространенную в древних цивилизациях этого региона. Предполагается, что в древности диск служил в качестве табло для записи результатов матчей вида спорта, который некоторые считают предшественником современного футбола.

Круглый 40-килограммовый камень был найден в ходе археологических раскопок в Чичен-Ице, и археологи думают, что ему около 1200 лет. Он весит порядка 40 кг.

Пока специалисты по письменности майя пытаются расшифровать выбитую на нем надпись.

"Подобного рода находки крайне редки. Они прямо связаны с игрой в мяч. Мы говорим о табло для записи результатов игры, и оно посвящено трансцедентальной игре в присутствии очень важных людей", - говорит археолог Франциско Осорио Леон.

Диск был обнаружен археологом Лизбет Беатрис Мендикут Перес в архитектурном комплексе, известном как Красный дом (Casa Colorada). Это название он получил по красной полосе в первом внутреннем помещении.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Красный дом", он же пирамида Кукулькана, рядом с которым был обнаружен каменный диск. Поле для игры в мяч, примыкало к нему с обратной стороны

К нему с задней стороны примыкает небольшая площадка для игры в мяч. Есть мнение, что диск украшал небольшую арку. После того, как арка разрушилась, он упал, и пролежал на месте падения более тысячелетия, пока не был обнаружен на глубине около полуметра.

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) заявил, что этот камень является редкой и очень важной находкой.

Автор фото, Inah Подпись к фото, Археологи надеются, что, расшифровав надписи, они пополнят свои знания о жизни и культуре майя

По словам археолога Франсиско Переса Руиса, в этом районе практически не встречались артефакты с фрагментами иероглифического письма, а полный текст - это уже совсем редкость: "Ничего подобного мы не находили уже 11 лет", - пояснил он.

То, что две центральные фигуры на барельефе являются именно игроками в тлачтли, определила группа специалистов по иконографии майя под руководством Сантьяго Собрино Фернандеса. На одном из них - головной убор из перьев, на другом - так называемый, "змеиный тюрбан". На обоих, вероятно, надето защитное снаряжение, характерное для игроков в мяч.

Мезоамерианска игра тлачтли и как в нее играли

Хотя по внешним признакам игра немного напоминает современный футбол, ее значение и правила были совсем другими.

Тлачтли - это, возможно, древнейший командный вид спорта в мире, в который играли и ацтеки, и майя, и инки. Он окончательно исчез только в XVI веке, после того как территория Центральной Америки попала под власть испанских конкистадоров.

Точное место и время происхождение этого древнего вида спорта пока установить не удалось, но первые "стадионы" были найдены на развалинах цивилизации ольмеков, существовавшей в Центральной Америке примерно с 1500 по 400 г. до н.э. Самая древняя площадка, из тех, о которых известно, была построена около 1400 г до н.э. в Пасо-де-ла-Амада в Мексике.

Автор фото, Catiar Подпись к фото, Современное изображения игрока в тлачтли. Скорее всего, в реальности на них были бы наколенники или набедренники и ритуальный головной убор

При этом некоторые тяжелые каучуковые мячи еще древнее и могут относиться к 1600 г до н.э.

Большинство историков согласны в том, что тлачтли была одним из наиболее важных религиозных ритуалов в мезоамериканской культуре. О ней, например, говорится в священной книге майя Пополь-Вух, в которой описывается, как божественные близнецы Хунахлу и Шбаланка играют в нее против владык подземного мира, которых, разумеется, побеждают.

Игра в мяч была распространена в Мезоамерике - историко-культурном регионе (Центральная Америка - понятие географическое), который простирается от Мексики на севере до Никарагуа и Гондураса на юге.

Автор фото, alessio_s Подпись к фото, Одна из площадок для игры в мяч. Стены "корта" могли быть и отвесными и наклонными. Во втором случае мяч попадал в кольцо, отскакивая от наклонной поверхности

Насколько известно ученым, существовало четыре варианта игры в мяч: поскольку в тлачтли играли по всей Мезоамерике, правила варьировались. Играть можно было руками, используя что-то вроде перчатки и биты (по аналогии с бейсбольными), ногами, бедрами и головой.

Мяч действительно был очень тяжелым, поэтому игрокам, дабы избежать серьезных увечий, полагались наколенники с набедренниками, а также шлем для безопасности.

Автор фото, Rafel Campoy Orozco Подпись к фото, Кольцо для мяча на игровом поле в Чичен-Ице

В каждой команде могло быть от двух до пяти игроков, которые должны были любой разрешенной частью тела протолкнуть мяч в каменное кольцо, вертикально прикрепленное к стене "корта".

Размер игрового поля составлял 8 на 30 метров, что более-менее соответствует параметрам современного теннисного корта (8,23м на 23,77м).

Однако главным отличием тлачтли от любого современного вида спорта, были сопровождавшие ее символизм и ритуалы, причем последние могли включать и человеческие жертвоприношения.

Автор фото, Gumr51 Подпись к фото, Современный рисунок, иллюстрирующий игру в мяч. Это тот случай, когда ценой проигрыша является жизнь.

Считается, что в наиболее "чистом" виде, игра в мяч представляла собой битву между ночью и днем, жизнью и загробным миром, светом и тьмой, а постоянно движущийся мяч соответствовал движению звезд и сил творения. Игровое поле являлось, таким образом, местом исполнения космического закона, поскольку условные небеса и условный же подземный мир были представлены в постоянном противостоянии.

И к победителям, и к побежденным относились с одинаковым почтением, хотя проигравших приносили в жертву. Таким образом, сама игровая площадка была некоторым образом дверью в загробный мир.

Автор фото, AramBobba Подпись к фото, Еще одна современная интерпретация. Эти игроки даже нанесли боевую раскраску

Но дуализм, свойственный космологическим представлениям майя, означал, что и загробный мир был не так уж плох, поскольку, наряду с тьмой и смертью, он также символизировал воду и плодородие. Тогда как небеса были местом солнца и дождя, но там также обитали молнии и засухи.

При этом, зачастую игра в мяч была именно игрой - без какого бы то ни было ритуального смысла. В ней могли, например, участвовать женщины и даже дети.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Попытки взродить игру предпринимаются постоянно, правда, всемексиканские соревнования пока что не проводятся

В прошлом году, после того, как в развалинах города Тонина на территории Мексики были обнаружены погребальные урны, содержащие человеческий пепел и каучук, археологи предположили, что пепел умерших царей добавлялся в каучуковые мячи.

Как считает археолог Хуан Ангуло, выдвинувший эту теорию, майя хотели, чтобы тела их правителей трансформировались в жизненную силу для всего народа - и для этого их пепел и смешивался с каучуком, из которого делали мячи.

Автор фото, Inah Подпись к фото, "Стадион" в Тонине, один из наиболее сохранившихся в Мексике

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