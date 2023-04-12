Полиция ограничила число верующих в храме Гроба Господня на Пасху. Церковные лидеры недовольны

19 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Патриарх Иерусалимской православной церкви Теофилос III на службе в храме в Вербное воскресенье

Церковные лидеры заявили, что израильская полиция ввела слишком жесткие ограничения для православных верующих, которые собираются посетить храм Гроба Господня в Иерусалиме на Пасху.

По их словам, в прошлом году на церемонии схождения Благодатного огня в храме присутствовало около 10 тысяч человек, в этом же году их число ограничено 1800.

Полиция, отвечающая за безопасность в Восточном Иерусалиме, где находится святыня, заявляет, что, вводя ограничения, тем самым обеспечивает безопасность верующих.

Противостояние дошло до того, что некоторые представители церкви призвали паломников просто игнорировать эти ограничения.

Автор фото, Israel Police Подпись к фото, Израильские полицейские в храме Гроба Господня в преддверии православной Пасхи

"Мы проведем церемонию и пригласим на нее всех, кто желает поклониться вместе с нами", - заявил в среду архимандрит Элладской православной церкви Матеос Сиопсис.

На пресс-конференции присутствовали представители шести хритианских конфессий, управляющих святыней -греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской.

"Ясно выразив свои намерения, мы позволяем властям действовать по своему усмотрению. Мы будем вести службы как всегда, и делать это в мире", - добавил он.

Однако это обращение церковных иерархов к местным христианам и иностранным паломникам может привести к хаосу в Старом городе, где полиция уже установила дополнительные контрольно-пропускные пункты.

В прошлом году в социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлены потасовки с прихожанами, которых офицеры не пускали в храм.

"Слишком замкнутое пространство"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Часовня, в которой, собственно и находится гроб Иисуса, являетсям священным местом для христиан всего мира

Ритуал Схождения Благодатного огня уходит своими корнями в глубь веков и, как правило, на нем всегда присутствует очень много людей.

Во время церемонии греческий православный патриарх в сопровождении армянского патриарха входит в небольшую часовню, так называемую Кувуклию, в которой находится сам Гроб Господень.

Он выходит оттуда со свечами, которые, как говорят, были зажжены чудом, после чего все собравшиеся в церкви, а также те верующие, которые ожидают на окрестных улицах, зажигают свои свечи от пламени.

Священный огонь развозят по местным православным храмам и даже отправляют в другие страны.

Церковные лидеры в своем выступлении отметили, что особенно негативное влияние это решение полиции окажет на местную христианскую общину.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Монахи благословляют верующих во время процессии в Вербное воскресенье в Иерусалиме, 9 апреля 2023 года

Недовольство вызвано еще и тем, что полиция решила разместить 200 полицейских непосредственно в храме.

Представитель полиции Дин Элсданн заявил, что полиция обсуждает с лидерами общин и церкви, как лучше подготовиться к большому скоплению людей, которые соберутся в тесном пространстве.

"Мы проконсультировались у специалистов, которые сказали нам, что существуют ограничения на размер толпы, которая может безопасно находиться внутри храма, именно поэтому мы и ограничиваем число прихожан", - добавил он.

Автор фото, Gerd Eichmann Подпись к фото, Храм Гроба Господня в Иерусалиме

Ранее полиция заявила, что предпринимает меры для того, чтобы предотвратить еще одну катастрофу, подобную той, которая произошла в 2021 году на горе Мерон, где в результате давки погибли 45 человек.