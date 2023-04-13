Утечка документов из Пентагона: слежка США за генсеком ООН и предполагаемый виновник слива секретных данных

20 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Генсек ООН в Украине в апреле прошлого года. ООН участвовала в заключении зернового соглашения, но, по словам чиновников ООН, действовала не во имя российских интересов, а в гуманитарных целях

Соединенные Штаты считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш недостаточно жестко относится к России и готов идти навстречу ее интересам. Об этом стало известно из секретных американских документов, недавно утекших в интернет.

Исходя из ставших достоянием публики материалов, Вашингтон пристально следит за Антониу Гутерришем. Некоторые из просочившихся документов описывают частную переписку между ним и его заместителем.

Это - лишь последние откровения, содержащиеся в опубликованных секретных материалах. В США ведется расследование по поводу того, кто именно несет ответственность за эту утечку, причем, не исключено, что число лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, будет значительно сокращено.

В последней порции опубликованных документов говорится об отношении генсека ООН к войне в Украине и о его высказываниях по поводы некоторых лидеров африканских стран.

Например, один из них посвящен соглашению по экспорту зерна через Черное море, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции из за опасений, что в отсутствие зернового экспорта из Украины ряду стран грозит продовольственный кризис.

Гутерриш стремился добиться соглашения во что бы то ни стало и был готов идти навстречу интересам России. "Он отметил, какие усилия предпринимает по улучшению экспортных возможностей России, - говорится в документе, - даже в том случае, когда в сделках участвую юридические и физические лица России, находящиеся под санкциями".

В документе также содержится оценка действий генсека ООН, которые, согласно тексту, подорвали масштабные усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Гуттериш и президент зеленский в Киеве в марте 2023 года

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При этом, некоторые должностные лица ООН были возмущены содержащимися в обнародованных документах выводами, что главный дипломат мира проявляет мягкость в отношениях с Москвой.

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что не собирается комментировать просочившуюся информацию, но отметил, что ООН движима необходимостью смягчить удар, который война в Украине нанесла беднейшим слоям населения мира.

"А это означает что надо предпринимать любые действия для того, чтобы снизить цены на продукты питания и обеспечить поставку удобрений в те страны, которые в них больше всего нуждаются", - отметил он.

Россия неоднократно жаловалась на то, что международные санкции негативно сказываются на ее собственном зерновом экспорте и экспорте удобрений, и, как минимум, дважды угрожала приостановить сотрудничество по зерновой сделке, если ее требования не будут удовлетворены.

Экспорт российского зерна и удобрений не подпадает под международные санкции, но Москва заявляет, что испытывает сложности с обеспечением доставки и страхования грузов.

Должностные лица ООН явно недовольны американской интерпретацией усилий Антониу Гутерриша, заявляя, что он очень четко выразил свое несогласие с развязанной Россией войной.

В другом документе от середины февраля описывается откровенный разговор генсека ООН с его заместителем - Аминой Мохаммед.

В нем Гутерреш выражает беспокойство по поводу призыва президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к странам ЕС производить больше оружия и боеприпасов.

Кроме того, Гуттериш и Мохаммед говорят о недавно прошедшем саммите африканских лидеров. В частности, замгенсека ООН сказала, что президент Кении Уильям Руто - человек безжалостный и что она ему не доверяет.

Ни для кого не секрет, что США входят в число стран, которые регулярно шпионят за деятелями ООН. Если и когда результаты прослушек становятся известны, они провоцируют скандалы, которые могут сказаться на репутации всех заинтересованных сторон.

Washington Post утверждает, что вышла на друзей вниновника утечки

Автор фото, MikoSushi000 Подпись к фото, Скриншот чатов на платформе Discord на компьютере и смартфоне

Кто именно опубликовал секретные документы по-прежнему не известно, хотя в среду 12 февраля газета Washington Post заявила, что это был 20-летний молодой человек, работавший на военной базе.

В публикации говорится, что он поделился секретной информацией с небольшой группой единомышленников, которые разделяют его "любовь к оружию, военному снаряжению и Богу" на популярной у геймеров платформе Discord.

Би-би-си не удалось проверить информацию, изложенную в статье, которая основывалась на интервью с двумя членами этой группы.

Скриншоты самих документов, которые с тех пор были опубликованы на нескольких чатах Discord, были проверены Би-би-си.

В среду Discord заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании утечки.

Представитель национальной безопасности США Джон Кирби заявил Би-би-си, что правительство США делает все возможное, чтобы добраться до сути.

"Это была целая серия опасных утечек. Мы не знаем, кто именно несет за них ответственность, мы не знаем, почему это было сделано. Но мы пытаемся оценить, какими последствиями это грозит национальной безопасности, и уголовное расследование идет прямо сейчас, - сказал он в среду. - Мы хотим докопаться до сути, мы хотим выяснить, кто это сделал и почему".

"Вашингтон активно коммуницировал со своими союзниками, чтобы ответить на возникшие у них вопросы и показать, насколько серьезно мы к этому относимся", - добавил он.