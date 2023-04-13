HBO снимет сериал о Гарри Поттере. Джоан Роулинг будет следить за соответствием тексту

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Книги Джоан Роулинг остаются популярными даже через четверть века после выхода "Гарри Поттера и философского камня". Вокруг них появилась целая "Поттер-индустрия", в которую вскоре должен влиться и новый сериал

Американская кабельная телекомпания HBO заявила о новом, на сей раз телевизионном воплощении Гарри Поттера. Это будет совершенно новый сериал с новым же актерским составом.

В основу сериала лягут книги Джоан К. Роулинг. Ожидается, что его создание займет 10 лет, причем каждый сезон будет основан на одной из семи книг.

Книги о Гарри Поттере являются одними из наиболее продаваемых за все время и во всех странах: в общей сложности продано более 600 миллионов экземпляров.

Ранее по ним были сняты фильмы, где роль Гарри Поттера сыграл Дэниел Рэдклифф.

"В сериале будет новый актерский состав. Зрителей ждет мир, полный фантастических деталей, любимых персонажей и драматических мест, которые фанаты Гарри Поттера любят вот уже более 25 лет", - говорится в пресс-релизе, возвещающим о проекте HBO.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автор "Поттерианы" Джоан Роулинг будет исполнительным продюсером сериала

Поскольку исполнительным продюсером сериала будет сама Джоан Роулинг, то заявление о том, что каждый сезон будет "подлинно" соответствовать содержанию книг, может оказаться правдой.

"Приверженность сохранению целостности моих книг очень важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая позволит добиться такой степени глубины и детализации, которые доступны только полнометражному телесериалу", - отметила Роулинг.

В последние годы на Роулинг обрушилась волна критики за ее взгляды на гендерную идентичность и допуск трансгендерных женщин в пространства для женщин (туалеты, раздевалки и т.п.).

Некоторые поклонники Гарри Поттера даже призывали убрать ее имя с обложки книг, что, разумеется, было невозможно.

Автор фото, WarnerBros/Wizaedingworld Подпись к фото, Обложка видеоигры "Наследие Хогвардса". Она стала одной из самых продаваемых видеоигр в Британии и США

Также раздавались призывы бойкотировать недавно выпущенную видеоигру "Наследие Хогвартса", которая вышла в феврале. Призыв успехом не увенчался: по данным сайтов игровой индустрии, она стала одной из самых продаваемых видеоигр 2023 года и в Британии, и в США.

Популярность и привлекательность книг о Гарри Поттере нисколько не уменьшилась за 25 лет, прошедших с публикации "Гарри Поттера и философского камня".