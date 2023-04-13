"Я диктовал свои книги, чтобы их не писать": Джейми Оливер рассказал Би-би-си о жизни с дислексией

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейми Оливер написал свою первую детскую книгу во время локдауна

Известный британский повар и телеведущий Джейми Оливер рассказал в интервью Би-би-си, что свои первые книги он наговаривал на диктофон, а не писал их собственноручно. Это связано с тем, что у Оливера дислексия - диагноз, при котором людям трудно писать или читать.

Оливер рассказал, что у него был комплекс, связанный с письмом и чтением, еще со школьных времен, поскольку это давалось ему с большим трудом.

Только что из печати вышла его первая книга, написанная для детей с такими же проблемами. В ходе интервью Оливер несколько раз с трудом справлялся с эмоциями и отметил, что для него, возможно, это - самая важная книга.

"Просто мне кажется, что я, наконец-то, сумел избавиться от тяжелых воспоминаний школьных лет, которые есть у всех, кто испытывал трудности с обучением", - сказал он.

Оливер написал книгу "Билли и большое приключение" (Billy and the Giant Adventure) во время локдауна.

Как и многие люди с дислексией, Джейми Оливер также страдает и от СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), поэтому ему пришлось разработать свой собственный способ для написания книги.

"Время во время локдауна было странным. И я, уже став взрослым, стал задумываться о том, что я могу сделать для саморазвития. Вот я и сидел по 10 минут в день - столько, сколько я могу на чем-то сосредоточиться, и писал книгу. В результате за четыре года у меня получилось 14 глав, которые я и отправил издателю", - рассказал он.

Истории для детей на ночь

Идея книги появилась у него после того, как он вместо чтения на ночь, придумывал сказки для своих детей. "Это было совсем непросто, поскольку они довольно быстро стали читать гораздо лучше меня. Вот они и сказали: "Папа, не читай, придумывай из головы", - отметил Оливер.

Автор фото, Catherine Falls Commercial Подпись к фото, Дислексия и другие виды нейроразнообразия могут проявляться в том, что люди не могут сложить буквы в слова, или же неспособны оперировать цифрами. До относительно недавнего времени такие дети считались просто неразвитыми и получали подобное клеймо на всю оставшуюся жизнь.

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"А записывал я их потому, что постоянно забывал, о чем говорил прошлой ночью, учитывая, что каждый вечер только и мечтал, что о джине с тоником", - пошутил он.

Джейми Оливер говорит, что попытался сделать свою книгу как можно более доступной для тех детей, которые откладывают книги в сторону из-за трудностей при обучении.

Книга, вышедшая из печати 13 апреля, напечатана особым шрифтом, удобным для детей с дислексией, и будет также выпущена и как аудиокнига.

По данным Британской ассоциации дислексии (BDA), шрифты без засечек, такие как Arial и Comic Sans, более удобны для восприятия людей с дислексией.

В Британии более 6 млн человек, то есть каждый десятый, живут с дислексией, причем по данным BDA, многие даже не знают, с чем связаны испытываемые ими сложности. По данным Йельского университета, около 20% населения США в той или иной степени испытывают симптомы дислексии. СМИ России сообщали, что трудности в обучении испытывают от 7% до 15% детей в этой стране.

Дислексия состоит из целого комплекса симптомов, которые не совпадают у разных людей и могут влиять на координацию, организационные способности и память.

Оливер отметил, что был одним из многих, кто остался на обочине школьного образования из-за своего нейроразнообразия (это общий термин, который характеризует людей с врожденными особенностями мышления и обучения, которые не являются болезнями, как таковыми).

Хотя в школе у него не диагностировали дислексию и СДВГ, тем не менее его обучали отдельно, заметив, что ему требуется особый подход.

"У меня всегда были с этим проблемы, - сказал он Би-би-си, объяснив, почему его последняя книга была для него так важна. - Я должен был, наконец, избавиться от этого груза".

Джейми Оливер - один из самых известных британских поваров и телеведущих. В конце 1990-х он начал вести кулинарную передачу на Би-би-си "Голый повар" (The Naked Chef), а в 1999 году его одноименная первая книга стала бестселлером в Британии и других странах мира.

С тех пор он написал еще около 30 книг, многие из которых были опубликованы в России и других пост-советских странах.

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