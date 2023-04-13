Новое заявление ФСБ о расследовании гибели Владлена Татарского. Что известно

час назад

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Автор фото, EPA/TASS

В четверг ФСБ распространила заявление, в котором назвала организаторами взрыва, в результате которого погиб Z-блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), "украинские спецслужбы и их агентуру, в том числе скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров".

"Военкор" Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, где проходил его "творческий вечер". На следующий день по подозрению в причастности к взрыву была задержана 26-летняя петербурженка Дарья Трепова, Басманный суд Москвы отправил ее в СИЗО до 2 июня.

В четверг стало известно, что обвинения предъявлены знакомому Треповой, в квартире которого она находилась после взрыва. Ленинский суд Петербурга отправил Дмитрия Касинцева под домашний арест по обвинению в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ).

ФСБ России заявила, что в подготовке к взрыву в Петербурге вместе с Дарьей Треповой якобы участвовал гражданин Украины. Кроме того, спецслужба обвинила в причастности к взрыву соратников оппозиционера Алексея Навального.

Какую версию рассказала спецслужба?

"Член украинской диверсионно-террористической группы"

Во-первых, ФСБ в своем заявлении назвала предполагаемого соучастника Треповой - им, по версии спецслужбы, мог быть "член украинской диверсионно-террористической группы" гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения.

Он, как утверждают в спецслужбе, через сервис экспресс-доставки и посредника якобы передал девушке "взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст".

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"Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения М. Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания", - сказано в заявлении ФСБ.

По версии спецслужбы, 3 апреля, на следующий день после взрыва в кафе, Денисов якобы вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Его собираются объявить в международный розыск.

Информационные агентства опубликовали предполагаемые фото Денисова и его водительского удостоверения, а также видео, на котором он проходит пограничный контроль.

Агентство РИА Новости со ссылкой на человека, будто бы знакомого с Денисовым, сообщило, что тот работал в СБУ.

В Киеве обвинения в адрес гражданина Украины не комментировали, но еще 2 апреля, сразу после взрыва в Петербурге, украинские власти назвали произошедшее "внутренним терроризмом".

"Призывы к подрывной деятельности"

Во-вторых, в заявлении ФСБ утверждается, что Дарья Трепова пошла на преступление "в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова (оба объявлены властями России "иноагентами", а ФБК - еще и экстремистской организацией) к подрывной деятельности в России".

По версии ФСБ, руководителями запрещенного Фонда борьбы с коррупцией после начала войны в Украине "неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России, с целью изменения конституционного строя РФ любыми доступными способами", что якобы побудило "сторонницу Навального" Дарью Трепову совершить теракт в Петербурге.

В качестве доказательства связи Треповой с командой Навального ФСБ упоминает, что девушка предположительно была зарегистрирована в проекте "Умное голосование", а также то, что ее защищает адвокат Даниил Берман, также представлявший интересы экс-главы уфимского штаба Навального ("Штабы Навального" признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Лилии Чанышевой, участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и задержанного по обвинению в шпионаже жyрналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Каким образом это доказывает связь Треповой с ФБК, в заявлении ФСБ не поясняется.

С заявлением о том, что взрыв в Петербурге был спланирован "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального", еще 3 апреля выступал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Соратники Навального тогда называли заявления российских властей ожидаемыми: по их словам, российским властям было бы очень удобно возложить дополнительную вину на Алексея Навального накануне очередного суда над ним по обвинению в экстремизме.

В четверг Иван Жданов в ответ на обвинения написал в своем телеграм-канале: "Их версия рушится просто одним вопросом. Из видео [допроса] понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла "совершить теракт по призыву", не зная, что там бомба? Моя версия [об организаторах убийства Татарского] не изменилась. Хоть и не знаю точно, но думаю, что ФСБшники все это и организовали. А девушку Трепову просто использовали и запытают до чего угодно".

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