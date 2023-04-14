Война в Йемене: повстанцы-хуситы и правительство договорились о масштабном обмене пленными

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

В Йемене, где почти девять лет продолжается война, начался долгожданный обмен пленными между враждующими сторонами - повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и правительством Йемена.

Соглашение об обмене пленными - прямое следствие достигнутого при посредничестве Китая дипломатического потепления между двумя региональными державами - суннитской Саудовской Аравией (во главе коалиции, борющейся с хуситами в Йемене) и шиитским Ираном.

Сразу после того, как в марте этого года стороны договорились возобновить дипломатические отношения, прерванные в 2016 году, многие эксперты осторожно заговорили и о скором прекращении кровопролитной войны в Йемене.

В ближайшие три дня, как ожидается, будет обменено около 900 пленных. Среди первых освобожденных - брат бывшего президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади - Насер Мансур Хади, а также экс-министр обороны Йемена Махмуд ас-Субейхи, который удерживался хуситами в Сане с 2015 года.

Война в Йемене

Автор фото, EPA Подпись к фото, Конфликт в Йемене давно сошел с первых полос мировых СМИ, но считается самой тяжелой гуманитарной катастрофой в мире

Конфликт в Йемене между властями и повстанцами обострился в начале 2015 года, когда хуситское движение "Ансар Аллах" захватило контроль над значительной частью запада страны и заставило президента Абд-Раббу Мансура Хади бежать за границу.

В марте 2015-го силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись на территорию Йемена под предлогом возвращения власти международно признанному правительству в Сане.

Длящийся почти девять лет конфликт привел к гуманитарному кризису, который ООН называет тяжелейшим в мире.

В результате боевых действий погибло более 150 тысяч человек. Более 23 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: