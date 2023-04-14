Семена Слепакова и Фонд Карнеги объявили "иностранными агентами" в России

42 минуты назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Минюст России в пятницу в очередной раз пополнил список "иностранных агентов", включив в него четырех человек, в том числе комедийного актера и певца Семена Слепакова, два издания, в том числе "Агентство", и две организации, в том числе Фонд Карнеги.

Кроме комика Слепакова в реестр попали журналист Павел Каныгин, который ранее был специальным корреспондентом "Новой газеты", мультипликатор и автор сериала Mr.Freeman Павел Мунтян и бывший секретарь Союза журналистов России, автор проекта Sota Игорь Яковенко.

Еще в январе объявить Слепакова "иностранным агентом" предлагал некий Фонд защиты национального исторического наследия. Эти же люди просили главу СКР Александра Бастрыкина завести дело на актера после его сатирической песни "Колыбельная" о смерти российского солдата на войне против Украины.

Минюст объяснил включение Слепакова в реестр тем, что он якобы получал поддержку от иностранных источников, выступал против "специальной военной операции" (так власти России называют войну), а также "формировал негативное отношение к военной и государственной службе" и "негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

Включенное в список издание "Агентство" было основано командой, ранее создавшей "Проект", который был объявлен нежелательной организацией летом 2021 года. В вину "Агентству" поставили публикацию якобы недостоверной информации о действиях российских властей и "дискредитацию" армии.

Кроме того, в реестр добавили издание "Полигон", которое в числе прочего активно освещает войну в Украине. Основания - те же, что у "Агентства".

Фонд Карнеги за международный мир и объединение "Радужная ассоциация" также объявлены "иноагентами". В сентябре прошлого года Московский центр Карнеги прекратил работу в России в соответствии с распоряжением российского Минюста.

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Минюст обвинил фонд, куда перешла старая команда, в том же, что и "Агентство" и "Полигон". Фонд публикует аналитику, в том числе о последствиях войны против Украины, и эта информация, по версии российских властей, оказывала "деструктивное идеологическое воздействие" на российских граждан, а еще "дискредитировала деятельность" российской армии.

Минюст обнародовал новый - объединенный - реестр "иноагентов" 1 декабря 2022 года. Когда реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие четыре месяца в него внесли почти сотню физлиц и организаций - сейчас в нем более 580 строк.

В прошлую пятницу, 7 апреля, Минюст внес в список "иноагентов" журналиста Аркадия Бабченко, объявленного российскими властями в международный розыск.

В марте в реестр "иноагентов" добавили в том числе лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, фемактивистку Нику Водвуд, фонды "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд дикой природы.

В феврале список "иноагентов" пополнили журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

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