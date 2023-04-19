"Уступлю Путину свое место в тюрьме". Илье Яшину не удалось оспорить приговор по делу о "фейках"

52 минуты назад

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Автор фото, SOTA

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционному политику Илье Яшину (объявлен в России "иноагентом"), осужденному на 8,5 года по делу о "военных фейках". Все ходатайства политика и его защиты были отклонены.

Мещанский суд Москвы назначил Яшину восемь с половиной лет колонии 9 декабря прошлого года. Это самый большой срок, вынесенный в России по статье о "военных фейках", если не считать заочные приговоры. Поводом для обвинений стал ролик Яшина в YouTube о событиях в украинской Буче.

"Я стану одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак"

Яшин участвовал в рассмотрении апелляции по видеосвязи из СИЗО, хотя еще до заседания просил привезти его в суд. Политик заявил устное ходатайство о том, чтобы его доставили в Мосгорсуд, однако судья его отклонил.

Также Яшин просил вызвать в суд и допросить официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, доклады которого, по логике обвинения, нельзя подвергать сомнению.

"Слова Конашенкова не записаны в Библии. Это просто слова живого человека, которые надо проверять. Такое ощущение, что человек спустился с неба с нимбом над головой, что-то сказал, и все его слушают с открытыми ртами. Поэтому его необходимо вызвать и допросить", - объяснял Яшин (цитата по Sota).

Еще одно ходатайство, которое заявила защита политика, - направить запрос в Конституционный суд, чтобы тот проверил статью о распространении "фейков" о российской армии на соответствие основному закону.

"Для меня просто очевидно, что статья 207.3 по сути образует в нашей стране институт военной цензуры. Странная ситуация: военное положение не объявлено, а военная цензура действует. К уголовной ответственности привлечены десятки людей. Антиконституционный неправовой закон, которым преследуется инакомыслие, до сих пор не рассмотрен Конституционным судом", - заявил политик (цитата по объявленной "иноагентом" "Медиазоне").

Эти ходатайства суд также отказался удовлетворить.

Выступая в прениях, Яшин назвал президента Владимира Путина, ордер на арест которого выдал суд в Гааге, военным преступником, и не исключил, что в итоге уступит ему свое место в тюрьме.

"Сил мне придает ощущение ответственности за свою страну. Маятник истории неумолим, и я осознаю, что, оказавшись в итоге на свободе, стану одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак. Я стану одним из тех, кто построит на руинах путинизма новую свободную и счастливую Россию", - закончил свою речь Яшин (цитата по "Медиазоне").

Прервать речь политика несколько раз пытался судья, делая Яшину замечания.

За что судили Яшина

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Дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти) против Яшина возбудили в июле, когда он был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы.

До этого политика заключали под арест по обвинению в неповиновении полиции, а также составили на него четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав по трем из них на 90 тыс. рублей.

Яшин утверждал, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из России. Несмотря на это он принял решение остаться и продолжал выступать против вторжения в Украину.

Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны занимается Международный уголовный суд.

Автор фото, EPA/TASS

Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче "провокацией", а кадры с трупами на улицах "постановочными". В суде эту версию повторял прокурор.

По версии обвинения, Яшин "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений", что российские военные убивали жителей Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Яшин вину не признал. Выступая в суде, он подчеркивал, что рассказывая о событиях в Буче, он следовал классическим стандартам журналистики и ознакомил зрителей с разными точками зрения - озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского минобороны.

Выступая с последним словом, Яшин обратился в том числе к президенту России Владимиру Путину и призвал его немедленно вывести войска с территории Украины.

Путин, отвечая позднее на вопросы журналистов о том, не кажется ли ему такой приговор за слова "зверским", сказал: "Когда кажется, креститься надо". Перед этим он, как и ранее при вопросах об оппозиционерах, попросил уточнить "кто такой Илья Яшин".

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