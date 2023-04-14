После электронных повесток - электронный паспорт. Что еще придумали российские власти?

22 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

После решения об электронных повестках для военнообязанных российские чиновники предложили ввести и электронный паспорт, который можно будет показывать через приложение "Госуслуги". При этом бумажный паспорт останется действующим документом. Как это будет работать и какие риски тут есть?

Минцифры России накануне предложило использовать мобильное приложение "Госуслуги" в качестве паспорта. Никакого решения об этом еще не принято - проект указа опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива министерства привлекла внимание, ведь она появилась на той же неделе, что и решение приравнять цифровые повестки к обычным.

По мнению экспертов, использование цифровых паспортов несет определенные риски, хотя при этом они могут быть и полезными - например, не нужно будет всюду носить с собой бумажный документ.

Как могут работать цифровые паспорта?

Граждане смогут предъявлять паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, через мобильное приложение "Госуслуги", следует из предложения чиновников.

Это можно будет сделать, например, в магазине, при посадке на поезд или для получения жилищно-коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе Минцифры России. Полный перечень ситуаций для применения документов в электронном виде правительство определит в течение 90 дней после вступления инициативы в силу.

"Цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы", - добавили в пресс-службе ведомства.

Минцифры ранее уже планировало ввести электронные паспорта. В марте 2021 года министерство опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Документ предлагалось ввести в действие с 1 декабря для жителей Москвы и до 1 июля 2023 года - по всей России. Ожидалось, что он будет выглядеть как пластиковая карточка с чипом. Тогда предлагалось заменить им бумажный паспорт. Летом 2022 года проект заморозили.

Чем рискуют владельцы электронных паспортов?

"Решение ввести электронные паспорта уже назрело. В республике Казахстан, где они уже давно применяются, для населения это очень удобно: не надо носить с собой множество документов", - говорит юрист общественного проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

Для электронных документов существуют те же самые риски, что и для физических, отмечает он. "При потере доступа к электронному паспорту, как и в случае с бумажным, другой может воспользоваться персональными данными. Это актуально для ситуаций, когда не требуется личного присутствия: взять микрозайм через интернет или совершить мелкие сделки", - говорит Дарбинян.

Насколько это связано с цифровыми повестками?

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Общественное обсуждение проекта завершится 27 апреля. Затем будет подготовлен и опубликован текст законопроекта - после этого его будет рассматривать Госдума.

11 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки об электронных повестках, которые теперь будут направлять в личный кабинет на "Госуслугах". Новые правила фактически лишают военнообязанных возможности уклониться от службы в армии после получения повестки и поражают в правах.

По мнению Саркиса Дарбиняна, нововведение, касающееся повесток, и указ об электронных документах - не связанные друг с другом процессы.

"Для отслеживания через сайт "Госуслуг" не было никакой необходимости приравнивать обычный паспорт к цифровому, - отмечает юрист. - Сейчас государство точно понимает, что надо заниматься цифровизацией военного дела. На это брошены все силы, и это грустный пример, когда цифровизация превращается не в благо, а в достаточно серьезную угрозу для фундаментальных прав человека, которую мы и видим сейчас".

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