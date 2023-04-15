Во время выступления премьер-министра Японии на митинге взорвали нечто похожее на дымовую шашку. Он не пострадал

59 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Подозреваемый был быстро задержан сотрудниками правоохранительных огранов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида был эвакуирован из порта в Вакаяме после того, как рядом с ним раздался небольшой взрыв. Он не пострадал. Судя по всему, это была дымовая шашка.

По сообщениям местных СМИ, один человек задержан на месте происшествия.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как какой-то человек что-то бросил в премьера, а затем пошел дым, еще один сообщил, что слышал сильный взрыв. О ранениях или травмах не сообщается. Кисида в тот момент выступал на предвыборном митинге в порту Вакаямы с речью.

На видео запечатлено, как полицейские набрасываются на подозреваемого мужчину. Полиция подтвердила арест, но пока не дает комментарии.

Японская общественная телерадиовещательная компания NHK процитировала премьера Кисиду, который сказал, что на месте проведения мероприятия был громкий взрыв. Он подтвердил, что полиция расследует инцидент, и сказал, что хотел бы извиниться за то, что "заставил многих людей беспокоиться".

Мужчина задержан по подозрению в воспрепятствовании ведению бизнеса, также сообщила телекомпания.

Инцидент произошел, когда Кисида только начал произносить свое выступление после посещения рыбацкой бухты в рамках предвыборной кампании.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Местные СМИ сообщают, что, несмотря на произошедшее, он продолжит запланированные на субботу мероприятия.

Находившаяся на месте происшествия женщина поделилась с NHK: "Я была просто ошеломлена. У меня до сих пор сильно стучит сердце"

Мужчина, который сказал, что видел предмет, летящий по воздуху, сказал, что сразу осознал опасность, и он и его друзья бросились бежать.

"Затем мы услышали очень сильный шум. Моя дочь расплакалась", - рассказал он.

Другой очевидец сообщил NHK, что толпа в панике начала разбегаться еще до того, как раздался взрыв, поскольку кто-то предупредил, что была брошена взрывчатка.

Хироси Морияма, член правящей Либерально-демократической партии, сказал: "То, что такое произошло в разгар избирательной кампании, которая является основой демократии, вызывает сожаление. Это непростительное злодеяние".

Подобные нападения достаточно редки в Японии, но безопасность политиков вызывает определенные опасения.