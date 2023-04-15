В Судане начались бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

15 апреля 2023, 12:40 GMT Обновлено 27 минут назад

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Автор фото, AFP

В столице Судана Хартуме слышна стрельба и взрывы после нескольких дней противостояния армии и военизированных Сил быстрой поддержки. Над городом также летают боевые самолеты, скорее всего армейские.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрой поддержки - вице-президенту, генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому правлению Силы быстрой поддержки должны быть интегрированы в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о том, в какие сроки это должно произойти, и этот спор перерос в вооруженную борьбу.

Агентство Reuters сообщает, что стрельба была слышна у штаба армии в центре Хартума. Силы быстрой поддержки заявили, что взяли под свой контроль столичный аэропорт и президентский дворец, однако независимого подтверждения этого на данный момент нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На аэропортом Хартума поднимались густые клубы дыма

Армия, со своей стороны, утверждает, что формирования Сил быстрой поддержки пытаются захватить ее штаб.

"Бойцы Сил быстрой поддержки атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и других частях Судана", - цитирует AFP представителя вооруженных сил, бригадного генерала Набиля Абдаллу.

Известно также, что суданский солдат избил корреспондента Арабской службы Би-би-си Мохамеда Османа. Это произошло в городе Омдурмане, где живет Осман. Военные остановили машину корреспондента, когда он ехал в редакцию в Хартум, и увезли в местный армейский штаб. Там один из солдат ударил его по голове сзади.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бои между враждующими сторонами происходят по всему городу

Военные захватили власть в Судане в 2021 году и продолжают ее удерживать до сих пор.

Они заявляют о стремлении в конечном итоге передать власть гражданскому правительству, но камнем преткновения стали сроки интеграции Сил быстрой поддержки в вооруженные силы. Силы быстрой поддержки считают, что это следует отложить на 10 лет, в армии настаивают на сроке в два года.

Генерал Бурхан выразил готовность к переговорам со своим номинальным заместителем, генералом Дагало, чтобы разрешить этот спор.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генерал Мохамед Хамдан Дагало возглавляет Силы быстрой поддержки

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К этому также призывали западные страны и региональные лидеры.

Американский посол в Хартуме Джон Годфри написал в твиттере, что проснулся от звуков стрельбы и сейчас находится в укрытии в посольстве вместе с другими дипломатами, "так же, как суданцы в Хартуме и других местах". "Срочно призываю старших военачальников прекратить боевые действия", - написал Годфри.

Нада Ванни, независимая исследовательница, живущая недалеко от хартумского аэропорта, в эфире Би-би-си рассказала, что с самого утра она проснулась от звуков выстрелов - причем не только стрелкового оружия, но и артиллерии. "Это было похоже и на тяжелую артиллерию, и на выстрелы. Сначала виден дым, густой дым, и очень хорошо слышно, кажется, что это тяжелая техника", - сказала она. Выстрелы и взрывы были слышны и во время разговора с ней.

Российское посольство в Хартуме также выразило озабоченность эскалацией насилия и призвало к прекращению огня, сообщают российские информагентства.

До переворота 2021 года военные и гражданские лидеры больше двух лет правили страной совместно. Это переходное правительство пришло к власти после низложения авторитарного президента Омара Башира.

Башир удерживал власть в стране около 30 лет, хотя название его должности за это время иногда менялось.

В 2009 году он стал первым действующим главой государства, на которого Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест (Владимир Путин недавно стал вторым). В конечном итоге МУС выдал даже два ордера на арест Башира: в 2009 году - по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в 2010 - по обвинению в геноциде.

Эти обвинения касались расправ над местным неарабским населением в Дарфуре на западе Судана. Эти действия совершали созданные Баширом формирования "Джанджавид". В 2013 году бойцы "Джанджавид" составили костяк Сил быстрой поддержки.