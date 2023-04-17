Производитель американских машин для подсчета голосов Dominion требует от Fox News $1,6 млрд за клевету

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

31 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

Во вторник в Вилмингтоне, столице штата Делавэр, начнется рассмотрение иска о защите чести и достинства, поданный фирмой-производителем популярных машин для голосования Dominion Voting Systems, против медиакорпорации Fox Corp. и принадлежащих ей кабельных телеканалов Fox News и Fox Business.

Слушания должнфы были началься в понедельник - но буквально накануне его отложили еще на сутки.

В клевете Dominion обвиняет не только эту троицу: в деле есть и другие ответчики, но внимание аудитории приковано главным образом к Fox News. В 2020-2021 гг. в эфире телекомпании (и твитах ведущего Лу Доббса) неоднократно звучали заявления, которые истец называет клеветническими, требуя компенсировать ему убытки в размере 1,6 млрд долларов.

Если конкретно, лживой и клеветнической Dominion называет распространяемые Fox утверждения - о том, что машины производства этой фирмы якобы занижали число голосов, поданных за Дональда Трампа. А результат Джо Байдена - наоборот, завышали, в итоге "украв" таким образом победу у республиканцев.

В транслировавшихся по Fox News интервью также утверждалось, якобы истец подкупал американских политиков, а используемые им машины для голосования будто бы изготовлены в Венесуэле с целью фальсификации выборов для тамошнего президента Уго Чавеса, ныне покойного.

На протяженни двух лет стороны перестреливались ходатайствами, и недавно председательствующий на процессе судья Эрик Дэвис обнародовал свое решение длиной в 81 страницу.

"Доказательства, представленные в ходе данной гражданской тяжбы, - писал Дэвис, - не оставляют ни малейших сомнений, что ни одно из утверждений, относящихся к Dominion и выборам 2020 года, не соответствует истине".

Сделав такой вывод, судья, однако процесс не закрыл, потому что истцу в США мало доказать, что его оболгали. Он также должен доказать, что ответчик руководствовался злым умыслом, то есть знал, что инкриминируемые ему утверждения были ложными, или испытывал серьезные сомнения по поводу их достоверности.

Столь высоко подняло планку для истцов историческое решение Верховного суда США, принятое в 1964 году по делу "Соединенные Штаты против Салливана". Юристы Fox также ссылаются на Первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова и печати, и настаивают, что проигрыш телеканала в суде свободу эту неминуемо ограничит, поскольку в теории будет угрожать прессой лавиной судебных исков.

"Достойный освещения"?

Чужая душа - потемки, доказать наличие злого умысла непросто, поэтому дела о защите чести и достоинства в США выиграть довольно сложно.

Неудивительно, что когда в 1966 году американский журнал Forbes напечатал нелестную статью Пола Хлебникова о Борисе Березовском под названием "Крестный отец Кремля", то обиженный олигарх предпочел судиться с журналом не в США, а в Британии, где законы благосклонее к истцам.

Болельщиков истца обнадежил выданный защитой Fox объемистый массив смс и имейлов, которыми обменивались журналисты, комментаторы, редакторы и продюсеры консервативного телеканала по поводу утверждений Трампа и его сторонников о том, что Dominion якобы фальсифицировал результаты выборов 2020 года.

Автор фото, Reuters

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В частности, их разговоры подтверждали теорию истца о том, что ведущие Fox и их начальство сомневались в достоверности утверждений о вероломстве Dominion и предоставляли трибуну пропагандистам этой выдумки исключительно из опасения, что в противном случае канал потеряет поклонников Трампа, которые переметнутся к конкурирующим консервативным ресурсам Newsmax и One America News Network.

Части своей аудитории Fox уже лишился - в ночь выборов 2020 года, когда телеканал первым констатировал победу Байдена в Аризоне, оказавшуюся переломной. Доказывая, что, пуская в эфир выдумки о происках Dominion, звезды Fox пеклись прежде всего о рейтинге своего канала, а не об истине, адвокаты истца процитируют послание самого популярного комментатора Fox Такера Карлсона своему коллеге Шону Хэннети.

Незадолго до того репортер канала Джеки Хайнрик высказала в "Твиттере" сомнения по поводу обвинений Трампа в адрес Dominion.

"Будь добр, скажи там, чтоб ее уволили, - писал Карлсон. - Серьезно..."

Хэннети пожаловался начальству. Хайнрик не выгнали, но твит ее удалили.

Недругов Трампа потешило другое послание Карлсона, в котором он признался, что на дух того не выносит. Впрочем, это не помешало Трампу на днях дать Карлсону одно из первых интервью, на которые бывший президент согласился после того, как его привлекли на Манхэттене.

Адвокаты Dominion могут процитировать присяжным смс старшего вице-президента Fox Рона Митчелла, в котором двух главных пропагандистов версии о фальсификации выборов истцом, адвокатов Сидни Пауэлл и Руди Джулиани, бывшего главного федерального прокурора Манхэттена и экс-мэра Нью-Йорка, называя их утверждения карикатурными.

В одном из ходатайств юристы Dominion подчеркивают, что тем не менее Митчелл "не запретил Хэннети приглашать в свою программу Пауэлл, которая повторяла там все ту же ложь".

В ходе досудебных дебатов адвокаты истца заявили, что после публичного обвинения Dominion в фальсификации выборов некоторые работники компании начали получать угрозы. Судья Дэвис запретил им поднимать эту тему на процессе, объяснив, что упоминания об угрозах может породить у присяжных соблазн "наказать Fox за поступки третьих лиц".

Кстати, присяжные, отбор которых начался на прошлой неделе и завершится в понедельник, анонимны и будут известны лишь под номерами.

Поскольку американские судьи имеют обыкновение действовать по принципу "и нашим и вашим", Дэвис одновременно запретид адвокатам Fox указывать в ходе судоговорения, что ведущие канала иногда высказывали в эфире сомнения по поводу обвинений в фальсификации выборов. Тот же Такер Карлсон, являющийся самым популярным ведущим новостного кабельного телевидения США, говорил своим слушателям, что Сидни Пауэлл не сумела подкрепить свои утверждения доказательствами.

Один из главных доводов, выдвигаюшихся защитой Fox, состоит в том, что прессу "нельзя судить за точную передачу достойных освещения утверждений, высказанных досточными освещения лицами, даже если эти утверждения в конечном итоге окажутся ложными".

Судья запретил защите употреблять на процессе термин "достойный освещения" (newsworthy), но разрешил это ее свидетелям, объяснив, что "нельзя же запретить людям говорить, что нечто достойно освещения".

В конце марта Уильям Барр - дважды бывший министр юстиции CША, в том числе при Трампе, - поместил в газете Wall Street Journal (принадлежащей тому же хозяину, Руперту Мердоку, что и ответчик) статью, в которой заявил, что "дело следует решить в пользу Fox - либо на процессе, либо на апелляции".

Барр поддерживает позицию адвокатов канала, доказывающих, что его ведущие лишь знакомили свою аудиторию с утверждениями о мнимых происках Dominion, но никогда не говорили, что эти утверждения соответствуют истине.

Если Fox проиграет во всех инстанциях, взыскать с канала 1,6 млрд. долларов будет так же непросто, как доказать его виновность в клевете. Сторонники Fox напоминают, что в 2018 году стоимость Dominion оценивалась в 200 млн долларов, и недоумевают, как истец сумел вывести такую сумму своих убытков, якобы понесенных по вине ответчика.

Даже Национальное публичное радио (NPR), являющееся идеологическим антиподом Fox, отмечает, что в настоящее время у Dominion, работающего уже в 28 штатах страны из 50, больше заказчиков, чем было до того, как его оболгали трамписты.

Dominion, конечно, может возразить, что если бы его не оболгали, у него было бы еще больше клиентов. Иными словами, решить вопрос о размере компенсации будет тоже непросто.

В случае поражения Fox присяжные могут приговорить его и к выплате изрядной суммы в наказание за клевету.