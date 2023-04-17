"25 лет - это высший балл". Реакция на приговор Владимиру Кара-Мурзе

30 минут назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Московский городской суд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении "фейков" про российскую армию, а также в сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. Именно на таком сроке настаивало обвинение, это максимальное наказание по предъявленным политику статьям.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию на этот приговор.

Владимир Кара-Мурза:

"Я понял, что все делал правильно. 25 лет - это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно".

Адвокат Владимира Кара-Мурзы Мария Эйсмонт:

"25 лет. Это максимум. Вряд ли такой срок можно было бы назначить, следуя букве закона. Создается впечатление, что если можно было назначить больше - назначили бы больше. Ровно то, что запрашивал прокурор. Это очень страшная, но высокая оценка работы Владимира как политика, как гражданина. Он так этот приговор и воспринимает".

Мать Владимира Кара-Мурзы Елена:

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"Мне казалось, что я заснула и проснулась в романе Кафки. В зал, когда туда могли зайти реальные родственники и друзья, не говоря уже о послах, там уже находились какие-то люди, которые занимали все стулья. Я ожидала срок в 24 года и 11 месяцев".

Заключенный политик Алексей Навальный:

"Я глубоко возмущён тем приговором, который был сегодня вынесен Владимиру Кара-Мурзе. Он получил 25 лет. Я оцениваю этот приговор как незаконный, бессовестный и просто-напросто фашистский.

Я считаю, что Владимир Кара-Мурза преследуется по политическим мотивам. Хочу выразить поддержку ему и членам его семьи. Я очень беспокоюсь за его здоровье. Я видел его после второго отравления и был свидетелем, как его здоровье уже было практически уничтожено.

Срок, который он [Владимир Кара-Мурза] получил, это месть за то, что он в своё время не умер, пережив 2 отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано, сотрудниками ФСБ России".

Заключенный политик Илья Яшин*:

"Владимир Кара-Мурза получил сегодня дикий приговор: 25 лет колонии. Это месть за санкции, которыми он портил жизнь воров и убийц. Я знаю Вову много лет. Он патриот России и порядочный человек. Сейчас сложно, но мрак не вечен. Держись, дружище".

Политический деятель, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник:

"Приговор Владимиру Кара-Мурзе говорит не только о крайней озверелости режима. Но и о его страхе [...]. Озверелость и страх - явные признаки слабости. Агонии. Которая не будет долгой. Уверен, что увижусь с Володей на свободе в близком будущем".

Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина*:

"Никаких надежд не было. Не для того это все затевали, чтобы было какое-то освобождение. Понятно, что у этих людей нет ни милосердия, ни человечности, не говоря уж о справедливости и законности. Это не про них. Это люди, у которых зло поселилось в душе и они действуют в соответствии с этим злом".

Политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*:

"Владимиру Кара-Мурзе - 25 лет. Трусы даже не дали никому записать его сегодняшние слова. Судья по фамилии Подопригоров, фигурант "списка Магнитского" - удобно запомнить, фамилия необычная. Не уйдет не просто от люстрации, а и от колонии. Приговор писал, конечно, не он, но про автора - это уже в Гаагу. Сейчас главное - чтобы Володя выжил. Все остальное - понятно давно. Водораздел проведен давно".

Политолог, политтехнолог Аббас Галлямов*:

"Всмотритесь в его [Владимира Кара-Мурзы] усмешку. Он не верит в то, что ему предстоит отсидеть отмеренный судом четвертак. Он видит конец режима. Так всегда бывает: кто-то видит чуть дальше, чем остальные, поэтому их так страстно стараются заткнуть".

Автор фото, Moscow City Court Press Office/TASS

Политолог Татьяна Становая:

"Как говорил "Коммерсанту" адвокат Вадим Прохоров, это первый случай, когда применяется новая, расширенная редакция статьи о госизмене - теперь таковой может быть признана не только передача секретных сведений, но и просто оказание иностранному государству или организации помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ. Это означает, что любая деятельность (даже не сотрудничество), например, написанная статья, помогающая иностранным спецслужбам лучше понимать уязвимости национальной безопасности России - уже повод для возбуждения уголовного дела по статье о госизмене. Это ставит любого эксперта, журналиста, чиновника, да и обычных россиян в крайне уязвимое положение перед российскими спецслужбами.

Чтобы риск реализовался практически, нужен второй ингредиент - наличие условной "политической воли" уничтожить конкретного человека. Кара-Мурза давно вызывал острое раздражение активным лоббированием введения санкций против России, антироссийской деятельностью, как это видит Кремль. Иными словами, должно быть персональное решение по человеку. Конечно, это показательный приговор, скорее всего не последний. В дальнейшем спецслужбы могут быть гораздо менее разборчивыми и хватать любого, не обязательно известного, активиста, если он оказался на территории России, будучи критиком путинского режима. Это также и предупреждение всем антипутинским деятелям - не возвращайтесь или посадим, де-факто пожизненно".

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков:

"Это абсолютно жестокий и бесчеловечный приговор человеку, гражданину страны, который любит ее, но не так, как это велено и как сказано. Потому что я абсолютно убежден, что Володя делал все для того, чтобы его родная страна, для которой [он] многое делает, становилась лучше. Да, он не согласен с действиями власти, но у него есть на это право. Его предки отдали свою жизнь за нашу страну, его папа очень много работал для того, чтобы наша страна была свободной, настоящей, честной. Того же хотел и Володя".

Предприниматель, общественный деятель, один из бывших руководителей "ЮКОСа" Леонид Невзлин:

"Показательный политический процесс - показательный срок. Володя знал, что срок будет максимальный.

В своем последнем слове он говорил: "За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по "Закону Магнитского" против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого - я этим горжусь".

Таких как Владимир Кара-Мурза сегодня в России - в буквальном смысле единицы. Я горжусь дружбой с ним".

Юрист, адвокат Иван Павлов*:

"25 лет за слова. Даже за убийства столько не дают. До этого рекордсменами по статье о госизмене были чекист Сергей Михайлов и наш подзащитный Иван Сафронов - они получили по 22 года. Теперь градус растет, сроки растут. Это примета войны.

Кара-Мурзе вменили исключительно публичные выступления: одну часть квалифицировали как распространение фейков о деятельности вооруженных сил, другую - как госизмену в форме оказания консультационной помощи нежелательной организации, третью - как участие в деятельности нежелательной организации.

А на самом деле всё, что делал Владимир Кара-Мурза - это реализовывал своё конституционное право свободно выражать мнение. Это право не должно быть подсудным. Но, получается, этим приговором суд просто отменил 29 статью Конституции".

Адвокат Евгений Смирнов:

"Я уверен - и прокурор, и суд имели в голове гораздо большую цифру. Просто закон их ограничил: 25 лет - максимально возможное наказание по совокупности всех статей, что вменили Кара-Мурзе.

До этого его, напомню, дважды пытались убить. А когда не смогли - отправили в колонию на четверть века. Причина - он был очень эффективным политиком, и даже после двух серьезных отравлений, когда чудом остался жив, продолжил заниматься тем же, чем занимался до этого. Власть такого не прощает".

Правозащитник Александр Подрабинек:

"Я думал, они для приличия скостят год или два. Но они, видимо, решили устроить демонстративное судилище: дать по максимуму и показать всем, что вот он - настоящий изменник родины со всеми вытекающими, и так будет со всеми. В сущности сталинский срок и сталинская процедура. Закрытый суд и даже оглашение приговора при закрытых дверях, что вообще противозаконно.

Ну, сейчас может быть глупо говорить о законах, потому что они нарушили все мыслимые законы, которых коснулся этот процесс. Они устроили политическую демонстрацию неприятия никакой критики и любого мнения, которое не совпадает с официозным".

Председатель совета "Мемориала"* Олег Орлов:

"Приговор несправедливый, незаконный, жестокий и вообще не имеющий никакого отношения к понятию права. И он абсолютно противоречит конституции РФ, которая по-прежнему гарантирует права и свободы. Я понимаю, что господа из власти в ближайшее время окончательно ее зачистят, но пока там права и свободы гарантированы. Но вот все это абсолютно противоречит [конституции]. Мне очень больно и горько за моего друга Владимира Кара-Мурзу, потому что это честный человек, который честно делал свое дело, делал в интересах России, делал в интересах граждан России. И вот за это такой вот приговор".

Правозащитник, председатель правления "Мемориала"* Ян Рачинский:

"Этот приговор чудовищен по срокам, которых не знали даже в брежневские времена. Диссидентов сажали, но это были другие сроки. Сейчас этот срок сопоставим только со временами Сталина. Особенно чудовищно, что это приговор за слова. Это, собственно, симптом того, что власть боится слов, пытается заткнуть рты тем, кто выступает против нее. Это бессмысленные попытки, с одной стороны, а с другой - это и показатель разницы между сегодняшней Россией и цивилизованными странами.

В цивилизованных странах люди могут говорить то, что они думают, не оглядываясь на мнение министра обороны, генерального прокурора и кого бы то ни было еще. Мнение есть мнение. И до тех пор, пока у нас не будет интеллектуальной свободы, о которой писал Сахаров, до тех пор, к сожалению, надеяться на перемены к лучшему, на то, что Россия действительно станет мировой державой, не приходится".

Посольство США в России

"Сегодняшнее решение приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам тюрьмы за критику политики правительства своей страны - это ещё один чудовищный признак репрессий, охвативших Россию. Мы призываем к его немедленному освобождению.

Право иметь политические взгляды или не соглашаться с решениями правительства - одна из основных свобод, закреплённых как в российской конституции, так и в международных договорах, участницей которых является Россия.

Данное решение является попыткой заглушить инакомыслие в стране и демонстративно показать, что случается с людьми, которые отважились не согласиться с политикой российского правительства. Кара-Мурза показал, что правду властям говорят патриоты, а не предатели. Криминализация критики действий правительства - это проявление страха, а не силы".

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт:

"Приговор вынесли в результате поспешного закрытого судебного разбирательства. Против него [Кара-Мурзы] было возбуждено уголовное дело за смелое выступление против вторжения России в Украину. Правительство Великобритании выражает солидарность с Владимиром Кара-Мурзой и его семьей и призывает к его немедленному освобождению".

Европейский союз:

"Сегодняшнее возмутительно жесткое решение суда в очередной раз четко демонстрирует использование судебной власти в политических целях для оказания давления на активистов, правозащитников и любых лиц, высказывающихся против незаконной агрессивной войны России против Украины.

Этот "судебный процесс" не соответствовал международным стандартам справедливого и публичного разбирательства компетентным, беспристрастным и независимым судом. Наблюдатели на заседания процесса не допускались [...]. Европейский союз солидарен со всеми россиянами, подвергающимися преследованиям, лишению свободы или запугиванию за защиту прав человека, высказывание правды и критику режима".

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк:

"Приговор, вынесенный сегодня оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, стал еще одним ударом по закону и гражданскому пространству в РФ. Кара-Мурзу судили по обвинениям, связанным с законным осуществлением его права на свободу мнения, свободу слова и свободу ассоциации, включая его публичную критику вооруженного вторжения России в Украину. Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав, и я призываю российские власти немедленно его освободить".

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу:

"Выражаю глубокую поддержку активисту российской оппозиции Владимиру Кара-Мурзе, приговоренному российским судом к 25 годам лишения свободы, и его семье. Храбрость Владимира Кара-Мурзы - большой пример для всех остальных людей.

ЕС должен ввести санкции в отношении всех, кто связан с заключением Кара-Мурзы в тюрьму. Россия должна быть политически изолирована и привлечена к ответственности за свои преступления, а новый пакет санкций должен быть введен в действие без промедления. Мы должны и впредь выступать за безоговорочное и немедленное освобождение политзаключенных и привлечение к ответственности организаторов репрессий".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич:

"Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении видного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, вынесенный сегодня российским судом. Я принял решение наложить запрет на въезд в страну для десяти российских граждан, замешанных в этом сфабрикованном деле. Я призываю ЕС также ввести санкции".

* - внесен в России в реестр "иноагентов"

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