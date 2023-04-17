Китайская акробатка разбилась во время выполнения трюка без страховки

час назад

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Автор фото, SHANGYOU NEWS Подпись к фото, Сун Моумоу с мужем. Они выступали вместе много лет и зачастую пренебрегали мерами безопасности

Китайская акробатка упала во время представления в городе Сучжоу и скончалась в больнице. Она выступала без страховочного пояса.

Сун Моумоу выступала со своим мужем, который не сумел поймать ее после выполнения трюка. По имеющимся сообщениям, она сорвалась с 10-метровой высоты.

Очевидцы говорят, что после падения она еще дышала, но спасти ее врачам не удалось.

Власти уже заявили, что ведут расследование, в том числе и по поводу того, почему под трапецией не была растянута страховочная сетка.

Согласно информации китайской газеты Global Times, китайская ассоциация акробатов официально призвала артистов не пренебрегать средствами безопасности.

Пара выступала в селе на импровизированной сцене. Очевидцы отметили, что машине скорой помощи было сложно подъехать к месту, где произошел несчастный случай, потому что дороги в селе очень узкие.

Гибель Сун Моумоу вызвала бурную реакцию в соцсетях. Главные комментарии касаются того, что акробаты выступали без страховочных средств, чтобы эффектнее выглядеть и больше заработать. Компания, организовавшая выступление, подверглась резкой критике за пренебрежение мерами безопасности.

Китайские СМИ также сообщили, что, согласно имеющимся архивным видеозаписям, многие выступления, организованные этой фирмой, также проходили без страховочных средств. Ведущий представление, во время которого произошла трагедия, даже подчеркнуто обратил внимание зрителей на отсутствие страховки, чтобы подогреть ажиотаж.

Местный департамент культуры и туризма сообщил, что труппа не получила разрешения на проведение выступления, и что с ними "поступят соответствующим образом". В прошлом ее уже штрафовали за нарушение правил.