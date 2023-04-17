В Судане подвергся нападению посол Евросоюза

23 минуты назад

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Автор фото, Facebook/European Union in Sudan Подпись к фото, Эйдан О'Хара стал послом ЕС в Судане в 2022 году

В Судане, в своем доме в Хартуме, подвергся нападению посол Евросоюза в стране ирландский дипломат Эйдан О'Хара. О происшествии сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Боррель не раскрыл никаких подробностей нападения, но сказал, что с послом сейчас все в порядке.

"Безопасность дипломатических помещений и персонала является обязанностью суданских властей", - написал г-н Боррель в твиттере.

Представитель ЕС Набила Массрали также заявила, что безопасность персонала является приоритетом, тем не менее после этого нападения делегация Евросоюза не была эвакуирована из Хартума.

Как заявила Массрали, дипмиссия проводит оценку мер безопасности.

Третий день боев

Понедельник стал уже третьим днем боевых действий в Судане между армией и военизированной группировкой под названием "Силы быстрой поддержки" (RSF).

Обе стороны утверждали, что контролируют ключевые объекты в Хартуме, жители которого стараются не выходить из своих домов и прячутся от стрельбы и взрывов.

По словам Волкера Пертеса, представителя ООН в Судане, в ходе этого конфликта более 1800 мирных жителей и боевиков получили ранения. В понедельник он сообщил журналистам, что погибло около 185 человек.

Конфликт сопровождался многочисленными авиаударами, артиллерийскими обстрелами и ожесточенными перестрелками, в том числе в жилых кварталах.

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в настоящее время планов по эвакуации американского персонала нет, несмотря на сохраняющиеся проблемы с безопасностью и закрытие аэропорта Хартума.

Но он призвал находящихся в Судане американцев отнестись к ситуации со всей серьезностью.