В Нью-Йорке арестованы организаторы подпольного китайского "полицейского участка"

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Нью-Йорке арестованы двое мужчин по подозрению в том, что они управляли китайским "подпольным полицейским участком" в китайском квартале Манхэттена.

Лу Цзяньван, 61 год, и Чен Цзиньпин, 59 лет, оба жители Нью-Йорка, обвиняются в сговоре с целью действовать в качестве агентов Китая и в воспрепятствовании правосудию.

Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом в Бруклине в понедельник.

Китай ранее отрицал использование таких полицейских участков, называя их сервисными центрами для своих граждан, проживающих за границей.

Однако министерство юстиции США в понедельник заявило, что двое арестованных создали первый зарубежный полицейский участок в Соединенных Штатах от имени министерства общественной безопасности Китая.

По данным минюста, участок был закрыт осенью 2022 года после того, как причастным к нему стало известно о расследовании ФБР.

"Это судебное преследование раскрывает вопиющее нарушение китайским правительством суверенитета нашей страны путем создания подпольного полицейского участка в центре Нью-Йорка", - заявил главный прокурор Бруклина Бреон Пирс.

Считается, что в мире действует как минимум 100 таких китайских отделений полиции - в 53 странах, включая Великобританию и Нидерланды. В марте федеральная полиция Канады объявила о расследовании двух таких отделений в районе Монреаля.

"Действия КНР выходят далеко за рамки приемлемого поведения национального государства. Мы будем решительно защищать свободы всех живущих в нашей стране от угрозы авторитарных репрессий", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Автор фото, Reuters

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По данным прокуратуры, Лу Цзяньван был тесно связан с китайскими правоохранительными органами и с 2015 года помогал китайским властям в "репрессивной деятельности" в США, включая преследование китайских диссидентов.

Лу Цзяньван и Чен Цзиньпин были допрошены американскими властями в октябре 2022 года, когда ФБР проводило обыск подозрительной станции.

Их телефоны были изъяты в ходе обыска, и оба мужчины признались, что удалили переписку с чиновником министерства общественной безопасности Китая, как утверждает прокуратура, руководившим их действиями в США.

В случае признания виновными Лу и Чену грозит до 25 лет тюрьмы.

Посольства Китая в США и Канаде заявили, что эти отделения являются "зарубежными сервисными центрами", открытыми во время пандемии для оказания гражданам за границей помощи с продлением водительских прав и подобными вопросами.

Но правозащитные группы обвинили Китай в их использовании для наблюдения за живущими за границей китайскими гражданами и преследования их.

В отдельной жалобе, обнародованной официальными лицами США в понедельник, 34 сотрудникам министерства общественной безопасности Китая были предъявлены обвинения в использовании поддельных учетных записей в социальных сетях для преследования китайских диссидентов в США и распространения официальной пропаганды китайского правительства.

Прокуратура заявила, что все обвиняемые входят в элитную оперативную группу, известную как Рабочая группа специального проекта 912, целью которой является преследование китайских диссидентов, находящихся по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

"Как предполагается, правительство КНР использует свою национальную полицию и рабочую группу специального проекта 912 не как инструмент соблюдения закона и защиты общественной безопасности, а скорее как ферму троллей, которая нападает на людей в нашей стране за то, что те пользуются своим правом на свободу слова", - заявил представитель прокураты.