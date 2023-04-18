Судан: дипломаты США попали под обстрел, договоренности о прекращении огня пока нет

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Столица Судана Хартум подвергается обстрелам с воздуха и из разных видов орудий, местные жители прячутся в домах

В Судане, где уже несколько дней продолжается ожесточенное противостояние силовиков в борьбе за власть, группа американских дипломатов подверглась обстрелу. Пострадавших нет, заявили в Госдепартаменте, но после инцидента власти США намерены усилить меры безопасности для своего персонала.

"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности", - сказал глава Госдепа Энтони Блинкен, находящийся в Японии на встрече стран "Большой семерки".

Планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана пока нет, заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Накануне в своем доме в Хартуме нападению также подвергся посол Евросоюза, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Он серьезно не пострадал, но власти ЕС начали проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов.

Боевые действия в Судане между регулярной армией и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF) продолжаются четвертый день. За это время погибли уже порядка 185 человек, более 1800 ранены.

Столица страны Хартум подвергается воздушным и артиллерийским обстрелам. Закрыт аэропорт. На улицах слышны взрывы.

Конфликт вспыхнул в результате обострения в отношениях между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим RSF.

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Они пришли к власти в результате переворота в октябре 2021 года и постепенно разошлись во мнениях относительно курса и предлагаемого перехода к гражданскому управлению.

Острая фаза противостояния началась после того, как Дагало рассредоточил "Силы быстрой поддержки", насчитывающие порядка 100 тыс. человек, по всей стране, а аль-Бурхан воспринял это как угрозу.

Пока неясно, какая из сторон сделала первый выстрел в минувшую субботу.

Обе стороны утверждают, что контролируют ключевые объекты Хартума.

Местные жители прячутся в домах. Многие считают, что конфликт может оказаться затяжным.

Международные партнеры Судана просят стороны заключить договор о прекращении огня сроком на 24 часа для эвакуации из Хартума мирного населения и раненых военных.

Во вторник лидер "Сил быстрой поддержки" генерал Мохамед Хамдан Дагало заявил о готовности соблюсти предлагаемый режим.