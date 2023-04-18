В Италии поймана медведица, убившая человека на пробежке. Местные жители требуют усыпить животное, экологи - против

41 минуту назад

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Автор фото, Francesco Riccardo Iacomino Подпись к фото, Популяция медведей в северных районах Италии в последние годы резко увеличилась

В Италии поймали медведицу, которая две недели назад напала на бегуна недалеко от небольшого города Кальдес в альпийском регионе страны Трентино-Альто-Адидже.

Тело 26-летнего Андреа Папи со следами нападения животного было обнаружено 6 апреля в лесистой зоне. Его смерть потрясла местных жителей, которые потребовали от властей обезопасить их.

Сначала власти провинции Тренто выдали ордер на ликвидацию животного на месте. По их данным, именно эта медведица в прошлом уже совершила два нападения.

Но после вмешательства активистов-экологов суд аннулировал ордер.

Поймать животное удалось после того, как собаки егерей взяли след в горах Доломити ди Брента - в той же провинции, где произошло нападение, но довольно далеко от места инцидента.

Медведица, помеченная в реестре учета диких животных как JJ4, доставлена в специальный центр. Ее дальнейшая судьба пока не решена.

На 11 мая назначены повторные слушания в суде, на которых будет решаться вопрос усыпления JJ4. Власти Тренто настаивают, что это необходимо, учитывая ее историю.

Местные жители тоже считают, что их жизни должны быть в приоритете.

Автор фото, PROVINCE OF TRENTINO Подпись к фото, Поймать животное удалось ночью, благодаря собакам егерей

Популяцию медведей в этой части Италии начали восстанавливать около 20 лет назад, завезя особей из-за границы. Программу финансировал Евросоюз.

Например, родители JJ4 были привезены из Словении.

С тех пор в регионе то и дело разгораются споры между местными жителями и защитниками окружающей среды.

Медведи в Италии защищены законом об охране природы, и к 2021 году их популяция составила порядка 100 особей.

Службы по наблюдению за дикой природой ведут учет каждого животного.

Однако в последние годы их поведение стало более непредсказуемым и агрессивным.

Например, в том же центре временного содержания, куда привезли JJ4, содержится медведь, известный как M49.