Видео Путина на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей: что с ним не так

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

25 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время визита Путин подарил военным икону и напомнил о приближении Пасхи

То ли в понедельник, то ли на прошлой неделе Владимир Путин побывал в поселке Счастливцево под Геническом в Херсонской области, куда он то ли прилетел на вертолете, то ли прибыл в кортеже, где у всех машин были московские номера, а затем и в Луганске.

Видео Путина на оккупированных территориях во вторник рано утром опубликовал Кремль.

Там он встретился с главой воздушно-десантных войск Михаилом Теплинским (популярен в войсках), которого то ли отправили в отпуск, то ли вновь вернули на передовую, и генералом Александром Лапиным (крайне не популярен), которого то ли уволили, то ли вернули к командованию северной группировкой.

Лапин считается ответственным за провал российской армии в Харьковской области в сентябре прошлого года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что поездка состоялась в понедельник 17 апреля, но в этот день Владимир Путин встречался в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу, а накануне встречался с ним же и министром обороны Китая.

На первой версии видео, опубликованной Кремлем, слышны слова Путина "Сейчас вот Пасха будет, да?". Но когда в среду на это обратили внимание, слово "будет" из аудиозаписи фрагмента исчезло. Скорее всего, видео действительно было снято несколько дней назад и слова Путина про приближающуюся Пасху не были оговоркой.

Отдел верификации Би-би-си проверил и подтверждает выводы украинской прессы: российский президент Путин в ходе поездки на оккупированные территории Украины был в Геническе и, в частности, на территории (бывшей) базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.

Би-би-си верифицировала геолокацию кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность зданий и водонапорной башни на них.

При этом в поездку в прифронтовые территории он не взял с собой ни министра обороны, ни главу генштаба Валерия Герасимова, которого сам же в январе назначил командующим СВО.

Автор фото, Russian Pool Подпись к фото, Генерал Макаревич и президент Путин

Первую поездку на оккупированные территории, в Мариуполь, президент России совершил после того, как суд в Гааге выдал ордер на его арест. Возможно, такими поездками он пытается продемонстрировать в первую очередь своему окружению, что по-прежнему контролирует ситуацию.

Хотя от мест, где он появляется, до реальной передовой было около 150 км, в то время как Владимир Зеленский посетил в среду Авдеевку, где до передовой около 5 км.

Опубликованное Кремлем видео о поездке президента оставляет больше вопросов, чем ответов, но одно можно сказать точно. Пока все мировые СМИ обсуждают, сколько свежих бригад будет готово у ВСУ к концу апреля, сколько они получили на вооружение БМП Bradley и западных танков, Владимир Путин привез своим войскам иконку.