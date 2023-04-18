Госдума ужесточила Уголовный кодекс. Кому грозит пожизненный срок и опасно ли теперь обращаться в ЕСПЧ?

36 минут назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие пожизненное заключение за госизмену и диверсию. Новым преступлением в России, развязавшей войну в Украине, станет содействие решениям Международного уголовного суда в Гааге о преследовании Владимира Путина, должностных лиц РФ, а также российских военных и добровольцев. Эксперты прогнозируют, что в зоне риска окажутся также решения ЕСПЧ и других правозащитных органов по делам о пытках, внесудебных казнях и похищениях людей.

Беспрецедентный пакет поправок в Уголовный кодекс Госдума приняла за 5 минут в отсутствии своего спикера и инициатора ряда поправок Вячеслава Володина и лидеров фракций - они удалились для подготовки к отчету главы Центробанка.

Ужесточить "наказание за терроризм" и расширить возможности назначения пожизненного заключения пообещал 3 апреля глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев - после убийства в Петербурге военного блогера Владлена Татарского.

7 апреля такие поправки были внесены сразу ко второму чтению, после чего их решили объединить с поправками об ответственности за содействие МУС, которые еще 25 марта обещал ввести после выдачи судом в Гааге ордера на арест Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Процедура их принятия прямо нарушает требования регламента Госдумы и закона "О введении в действие УК РФ". Они запрещают вносить поправки в УК в законопроект с иной концепцией - в обход полноценной процедуры обсуждения в первом чтении и без заключений правительства и Верховного суда, отметила в своем телеграм-канале "Просто о КС" эксперт фонда "Русь сидящая" (признан в России "иноагентом") Ольга Подоплелова.

К вопросам госизмены и решений МУС законопроект после первого чтения не имел никакого отношения. А статей о диверсиях и терактах он хотя и касался, но исключительно в связи с посягательством на опасные биологические объекты или использованием опасных биотехнологий.

Депутаты использовали второе чтение, чтобы "без какого-либо внятного криминологического обоснования увеличить сроки наказания по совсем другим статьям УК", считает Подоплелова

Депутат-справоросс Олег Нилов предлагал пойти еще дальше и ввести за диверсии смертную казнь. Но эта поправка пока не прошла.

Пять лет за содействие МУС и риски для ЕСПЧ

До 5 лет колонии или штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей после вступления поправок в силу можно будет получить по новой статье 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов".

Наказывать в России власти намерены за содействие решениям "об уголовном преследовании" - их могут принимать Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, создаваемые в ряде случаев международные трибуналы и национальные суды государств (например, Украины).

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При этом содействие становится наказуемым, если уголовному преследованию со стороны этих органов подвергаются должностные лица органов власти РФ, российские военнослужащие или содействующие им добровольцы. В первую очередь статья направлена на противодействие реализации уже выданных МУС ордеров на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Из текста новой статьи прямо не следует тотальный запрет содействовать любым решениям любых международных судов (в первую очередь, ЕСПЧ) и иностранных органов, принятых без участия России. Иное потребовало бы наказывать тысячи заявителей в ЕСПЧ и их представителей. Однако, исключать такую перспективу в отношении некоторых решений ЕСПЧ и других правозащитных органов нельзя, считают эксперты.

Руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев говорит, что в первую очередь статья направлена против МУС, а также перспективы создания трибуналов по делам об агрессии или гибридных судов, которые смогут рассматривать дела о преступлениях в Украине с участием иностранных судей по украинскому праву.

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Однако этим риски применения новой статьи не ограничатся, считает Коротеев. В частности, отмечает он, действие этой статьи власти могут распространить на сотни решений ЕСПЧ по делам о пытках, внесудебных казнях и похищениях людей в Чечне и других регионах России. В этих решениях говорится о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных должностных лиц и силовиков.

И хотя Европейский суд сам не выносит приговоры, а привлекать к уголовной ответственности за выявленные им нарушения прав человека должны национальные суды, заявители, юристы и правозащитники, которые будут настаивать на этом, вполне могут сами оказаться на скамье подсудимых. Тем более что ЕСПЧ, несмотря на исключение России из Совета Европы и отказ российских властей исполнять его решения, продолжает рассматривать такие дела.

Кроме того, отмечает Коротеев, уголовное преследование может вытекать из решений международной организации ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая исключила Россию из своих рядов. Содействие решениям этой организации также может оказаться уголовно наказуемым.

По мнению Коротеева, риски могут быть и вовсе непредсказуемыми, учитывая, что Россию также могут исключить из органов, в которых она пока состоит - например, Комитета по правам человека и Комитета против пыток ООН. Они, как и ЕСПЧ, принимают решения о необходимости уголовного преследования виновных в пытках и других преступлениях против прав человека.

Гипотетически такая опасность есть, согласна Ольга Подоплелова, отмечая, что поправка все же явно направлена против МУС.

Новые составы для пожизненного заключения и новые сроки в УК

Пожизненное лишение свободы впервые вводится за госизмену (ст. 275 УК), а также диверсию (ст.281), повлекшую смерть человека без выяснения наличия умысла. Сейчас за госизмену положено не более 20 лет, а пожизненный срок диверсанту - только в случае умышленного причинения смерти.

С 15 до 20 лет лишения свободы повышается максимальное наказание за террористический акт (статья 205 УК РФ), склонение, вербовку или иное вовлечение лица в террористические преступления (ст. 205.1), а также диверсию без причинения смерти (ст. 281 УК), куда добавлен новый мотив - "нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды", если они совершены в целях "подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ".

Сейчас такие сроки по перечисленным статьям предусмотрены только при наличии ряда отягчающих обстоятельств совершения преступлений.

До 15 лет лишения свободы повышается минимальный срок за теракт, если он повлек смерть человека. Сейчас это предусмотрено лишь в случае умышленного причинения смерти, а если она наступила по неосторожности, минимальное наказание ниже - от 12 лет. В новой редакции различие в причинах причинения смерти из УК вообще исключается.

К отягчающим обстоятельствам совершения диверсии, которые предусматривают минимальный срок 12 лет (без них - 10 лет) добавилось посягательство на объекты Минобороны, Росгвардии и органов госвласти в сфере обороны, а также - на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса.

За участие в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ) будет грозить от 10 до 15 лет - сейчас от 5 до 10 лет. За вербовку и вовлечение в террористические преступления минимальный срок лишения свободы вырастает с 5 до 7 лет, а за пособничество - с 10 до 12 лет.

Минимальное наказание за акт международного терроризма (ст. 361) повышено с 10 до 12 лет, за финансирование, склонение, вербовку и вовлечение в такие преступления можно будет получить минимум 10 лет - сейчас 8. Максимально по этой статье и сейчас можно оказаться за решеткой пожизненно.

Защита дипломатов

Одновременно депутаты расширили состав статьи 360 УК РФ - "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Она защищает от нападений представителей иностранных государств, сотрудников международных организаций, служебные и жилые помещения, а также транспортные средства.

В новой редакции караться будет не только нападение на них, но и угроза нападения. За это будет предусмотрен срок от 7 до 12 лет (сейчас от 2 до 6).

То же преступление, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, повлечет от 12 до 20 лет колонии (сейчас от 5 до 10).

Новое полномочие Путина

Также депутаты внесли сразу во втором чтении поправку в закон "О безопасности", под которой подписались 329 депутатов. Она наделила Владимира Путина дополнительными полномочиями. Он сможет принимать меры по защите РФ и ее граждан от решений и действий международных и иностранных организаций, "противоречащих интересам или основам публичного правопорядка РФ".

Какие меры могут быть приняты в рамках новых полномочий, в Госдуме не пояснили. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов ограничился обычной риторикой, что меры будут направлены на "снижение зависимости нашей страны и общества от токсичных и ангажированных западных институций".