Водка Absolut не будет экспортироваться в Россию: решение возобновить продажи было в спешке отменено

10 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Водка производится в Швеции, но брендом владеет французская компания Pernot Ricard. Возмущение в Швеции достигло самых высоких эшелонов власти

Компания Pernod Ricard заявила о приостановке экспорта шведской водки Absolut в Россию, отменив принятое ранее решение о возобновлении поставок, несмотря на войну, развязанную Россией в Украине.

Pernod Ricard, французский производитель и дистрибьютер спиртных напитков, купила Absolut у правительства Швеции в 2008 году. Ранее в апреле компания подтвердила агентству AFP, что возобновляет поставку водки в Россию, несмотря на агрессию Москвы в Украине.

Автор фото, SakJur Подпись к фото, Завод по производству Absolut в Швеции

Производители утверждали, что возобновили поставки в ограниченном объеме.

Однако это решение вызвало шквал критики как со стороны политиков в Швеции, где производится Absolut, так и со стороны известных ресторанов, призвавших бойкотировать бренд. Например, фирма Svenska Brasserier, владеющая восемью ресторанами, в том числе двумя в Стокгольме, прекратила продажу не только водки, но и всей продукции Pernod, в числе которой английский джин Beefeater и шотландский виски Glenlivet.

Пока что Svenska Brasserier не сообщила, отменит ли она этот бойкот.

Автор фото, 36 Beiszu Подпись к фото, Бренд Absolut известен во всем мире. От Китая...

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что "очень удивлен" тем, что компания возобновила экспорт. А Бьорн Сёдер, депутат от националистической партии "Шведские демократы", поддерживающей правительство, написал в твиттере: "Позор! Хватит покупать водку Absolut!"

К общему хору возмущенных голосов присоединились и три шведских художника, изобразив тлеющую воронку от бомбы в форме бутылки Absolut.

"Признавая обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике. Поэтому Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", - объяснила компания в заявлении.

После того, как запрет на экспорт в Россию был восстановлен, Сёдер заявил, что это было "абсолютно правильное решение".

Руководству Pernod Ricard не оставалось ничего другого, кроме как вновь прекратить экспорт в Россию.

Автор фото, Lewis Hulbert Подпись к фото, ...до Барбадоса

Стефани Дюрру, генеральный директор Absolut, сказала, что бурная реакция на возобновление продажи Absolut в России продемонстрировала ту роль, которую этот бренд играет в шведском обществе.

"Мы признаем важность давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом", - добавила она.

До начала развязанной Россией войны в Украине около 3% прибыли Pernod Ricard приходилось на российский рынок, и, несмотря на отказ от экспорта водки Absolut, компания продолжит продавать в Россию какую-то часть своей продукции.

В 2022 году Россия легализовала параллельный импорт, чтобы обойти санкции ЕС, разрешив ввоз иностранных товаров в страну без согласия правообладателей.

Автор фото, Tangopaso Подпись к фото, Штаб-квартира компании Pernot Ricard в Париже

Absolut предупредил, что они не контролируют параллельный рынок, и их водка все еще может попасть в Россию таким путем.