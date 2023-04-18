Охрана Белого дома поймала нарушителя президентского спокойствия. Его отпустили без допроса: он еще не умеет говорить
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Сотрудникам секретной службы США пришлось срочно ловить нарушителя, незаконно пробравшегося на территорию Белого дома.
"Злоумышленник" проскользнул между металлическими прутьями забора, окружающего резиденцию президента США.
Профессионалы службы охраны поймали его в рекордно короткие сроки и стремительно унесли с "места преступления". Ноги возмутителя президентского спокойствия беспомощно болтались в воздухе, пока сам он пребывал в крепких руках офицера.
Правда, нельзя сказать, что охрана обошлась с ним чрезмерно сурово, поскольку нарушителем оказался малолетний ребенок, каким-то образом ускользнувший из-под бдительного родительского ока и решивший побегать по зеленой лужайке, невзирая на забор.
Доступ в Белый дом был временно ограничен, пока охрана разбиралась с небольшой (по размеру) проблемой.
Сам президент Байден находился в это время в своем рабочем кабинете, причем его график нисколько не пострадал.
Представитель секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что офицеры "столкнулись с любопытным юным посетителем".
"Системы безопасности Белого дома сработали молниеносно, и сотрудники секретной службы тут же вернули малыша родителям", - говорится в заявлении Гульельми.
Офицеры быстро (без пристрастия) допросили родителей и вернули им сбежавшее чадо.
Забор, окружающий Белый дом, поднимается почти на четыре метра. Его установили относительно недавно, в ходе программы по усилению мер безопасности. Однако хотя забор и "вырос" в два раза, промежутки между прутьями решетки увеличились где-то на дюйм (2,54 см). Это никак не повлияет на взрослых нарушителей, но, как видно, облегчает доступ детям.
"Мы собирались подождать, пока он научится говорить, и уж тогда допросить его как следует, но вместо этого он получил тайм-аут и был отпущен на все четыре стороны в сопровождении родителей", - пошутил представитель секретной службы в интервью USA Today.