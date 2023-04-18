Охрана Белого дома поймала нарушителя президентского спокойствия. Его отпустили без допроса: он еще не умеет говорить

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Офицер секретной службы с ребенком на руках

Автор фото, EPA

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Нарушитель президентской резиденции опасений у охраны не вызвал

Сотрудникам секретной службы США пришлось срочно ловить нарушителя, незаконно пробравшегося на территорию Белого дома.

"Злоумышленник" проскользнул между металлическими прутьями забора, окружающего резиденцию президента США.

Профессионалы службы охраны поймали его в рекордно короткие сроки и стремительно унесли с "места преступления". Ноги возмутителя президентского спокойствия беспомощно болтались в воздухе, пока сам он пребывал в крепких руках офицера.

Правда, нельзя сказать, что охрана обошлась с ним чрезмерно сурово, поскольку нарушителем оказался малолетний ребенок, каким-то образом ускользнувший из-под бдительного родительского ока и решивший побегать по зеленой лужайке, невзирая на забор.

Доступ в Белый дом был временно ограничен, пока охрана разбиралась с небольшой (по размеру) проблемой.

Сам президент Байден находился в это время в своем рабочем кабинете, причем его график нисколько не пострадал.

Представитель секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что офицеры "столкнулись с любопытным юным посетителем".

"Системы безопасности Белого дома сработали молниеносно, и сотрудники секретной службы тут же вернули малыша родителям", - говорится в заявлении Гульельми.

Офицеры быстро (без пристрастия) допросили родителей и вернули им сбежавшее чадо.

Забор, окружающий Белый дом, поднимается почти на четыре метра. Его установили относительно недавно, в ходе программы по усилению мер безопасности. Однако хотя забор и "вырос" в два раза, промежутки между прутьями решетки увеличились где-то на дюйм (2,54 см). Это никак не повлияет на взрослых нарушителей, но, как видно, облегчает доступ детям.

"Мы собирались подождать, пока он научится говорить, и уж тогда допросить его как следует, но вместо этого он получил тайм-аут и был отпущен на все четыре стороны в сопровождении родителей", - пошутил представитель секретной службы в интервью USA Today.