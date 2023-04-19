Чизкейк с ядом, двойник и доминатрикс. История россиянки Виктории Насыровой, приговоренной в США за попытку убийства

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

48 минут назад

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Нью-йоркский суд приговорил уроженку российского Армавира, 47-летнюю Викторию Насырову, в феврале признанную виновной в попытке убийства украинки Ольги Цвик с намерением в дальнейшем выдавать себя за нее, к лишению свободы сроком 21 год.

После отбытия срока Насырова, известная в России также как Овчинникова, возможно, будет экстрадирована в отечество, где ее обвиняют в убийстве ее 54-летней знакомой Аллы Алексеенко с целью завладения ее имуществом, включавшим выручку от продажи дома ее покойной матери и бутылку "Хеннесси", любимого коньяка Алексеенко.

Дело Насыровой, чью фамилию произносят в США исключительно как НасырОва, произвело в Нью-Йорке мимолетный фурор в связи тем, что она пыталась умертвить Цвик отравленным чизкейком, и продолжало обрастать колоритными деталями.

В частности, вынесение ей приговора должно было состояться 21 марта, но в последний момент его отменили, поскольку защитник россиянки Кристофер Хойт, принесший ей в этот день смену одежды для явки в суд, был задержан охраной тюрьмы в живописном районе Кью Гарденс после того, как у него нашли два пакетика с марихуаной, пропитанной фентонилом.

По словам Хойта, он не имел понятия о том, что в принесенной им паре туфель спрятана марихуана. Тем не менее, его обвинили в хранении наркотиков и попытке их проноса в место заключения.

Насырова срочно нашла себе другого адвоката, который представлял ее на церемонии.

Женщина находится в предварительном заключении с марта 2017 года, когда ее обвинили том, что она одурманила и обокрала трех мужчин, с которыми познакомилась в интернете. Обвинение в попытке убийства Цвик было предъявлено ей позже. До этого Насырова арестовывалась за кражу двух меховых изделий общей стоимостью 531 доллар 71 цент из знаменитого манхэттенского магазина Сentury 21.

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Она ухитрилась получить значительные средства и в тюрьме.

Четыре года назад Насырова подала в Бронксе иск против города, тюремного управления, медицинского управления Нью-Йорка и одной из надзирательниц, которая, по словам Насыровой, не защитила ее от группы заключенных, повздоривших с Насыровой из-за пульта настенного телевизора в комнате отдыха и зверски ее избивших.

Согласно исковому заявлению, 3 января 2018 года четверо чернокожих узниц набросились на Насырову и зверски избили ее в душевой - одном из немногих помещений тюрьмы без видеокамер.

Перед этим она, по ее словам, умоляла надзирательницу применить баллончик с газом, но баллончик то ли был пуст, то ли не сработал. Применить силу надзирательница тоже отказалась, сказал журналистам адвокат истицы Пол Престия. "Я не считаю, что [надзирательница] сделала все возможное", - добавил он.

У Насыровой, по его словам, был сломан нос, и она временно ослепла. В иске указывается, что она провела пять дней в тюремной больнице. Женщина не стала мелочиться и потребовала, чтобы ответчики заплатили ей ни много ни мало 5 млн долларов. Кончилось тем, что Насыровой дали больше 300 тысяч.

До этого она устроила в тюрьме голодовку протеста, о которой сообщило агентство ТАСС, узнавшее о ней из газеты New York Post.

В Нью-Йорке россиянка была т.н. "доминатрикс", роскошно одевалась, и журналисты New York Post после ее ареста назвали Насырову "обожающей меха русской обольстительницей".

Попытку убийства Ольги Цвик Насырова совершила в 2016 году - как объясняет следствие, для того чтобы украсть ее документы и дальше выдавать себя за нее: они были очень похожи.

28 августа 2016 года она напросилась домой к Цвик и принесла коробку с тремя ломтиками чизкейка, купленного, по ее словам, в лучшей бруклинской пекарне. Два она съела сама, а третий, начиненный феназепамом, преподнесла хозяйке, которой скоро стало плохо.

В январе прокурор Константинос Литургис подчеркнул в своем вступительном слове на процессе Насыровой, что на коробке впоследствии обнаружили ее ДНК.

Цвик в итоге осталась жива.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Виктория Насырова (слева) и Ольга Цвик

Жительница Армавира Алла Алексеенко исчезла в 2014 году.

Краснодарские дознаватели заподозрили Насырову в ее убийстве и допросили подозреваемую, в том числе с помощью полиграфа. Женщина все отрицала, и ее отпустили до получения результатов испытания. Когда прибор показал, что она, возможно, говорила неправду, и правоохранители бросились к ней, выяснилось, что ее и след простыл.

Сообщают, что после допроса Насырова помчалась в Москву и улетела с чужим паспортом за границу. Сначала она отправилась в Мексику, откуда перебралась в Нью-Йорк. За год до этого город показывала ей по просьбе матери Надежда Форд, дочь Алексеенко, давно живущая в США.

Российские следователи объявили ее в международный розыск.

Форд, наблюдавшая за тем, как Насырова втирается в доверие к матери и старается разлучить ее с другими знакомыми, была уверена, что знает, кто убил Алексеенко, сжег ее тело и закопал останки у деревни рядом с Армавиром. Поэтому она была в ужасе, когда узнала, что Насырова поселилась в Бруклине, недалеко от нее, и сочла за благо переехать в другой район Нью-Йорка, Куинс.

"Я боялась. И сейчас боюсь. Невыносимо знать, что живешь рядом с человеком, который отнял у тебя все. Избави Боже каждого от жизни в такой муке, отдавая себе отчет в том, что женщина, убившая твою мать, ходит и наслаждается жизнью в том же городе", - объяснила она корреспонденту газеты New York Post.

10 февраля 2015 года Форд написала в твиттере: "Она украла мою маму и теперь прячется в Нью-Йорке", а 16 февраля: "Насырова (Овчинникова) Виктория Тахировна украла мою маму".

Решив помочь властям найти Насырову, Форд обратилась к частному детективу Герману Вайсбергу, который 20 лет прослужил следователем нью-йоркской полиции, а, выйдя на пенсию, открыл свое собственное сыскное агентство. В частности, он помогал знаменитому адвокату Бенджамину Брафману, когда тот представлял продюсера "Криминального чтива" и массы других блокбастеров Харви Вайнштейна, ныне сидящего за сексуальные преступления.

Услуги детектива вызвалась оплачивать одна добрая женщина. Вайсбергу сыграло на руку то, что Насырова, за которой уже гонялись и полиция, и федералы, и Интерпол, имела обыкновение светиться в соцсетях. Вайсберг вышел на нее по фотографии в фейсбуке.

В итоге в 2017 году Насырова была арестована.

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