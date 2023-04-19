Граждане Косова смогут ездить в страны Шенгена без виз. Сербия не против

10 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Косово, как и другие страны бывшей Югославии, очень хочет влиться в Евросоюз, и даже свой флаг сделало похожим на европейский

Граждане Косова в скором времени смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз: соглашение об этом в среду подписывают представители Косова и Евросоюза. Накануне безвизовый режим одобрил Европарламент.

Безвизовый режим для граждан Косова вступит в силу не позже 1 января 2024 года, но может вступить и на два месяца раньше - если к этому времени, как планируется, заработает новая европейская система электронных разрешений на въезд, ETIAS.

Косовары смогут без визы находиться в странах Шенгена до 90 дней в любой 180-дневный период.

Косово остается последней страной на Западных Балканах, чьи граждане не могут ездить в страны Шенгена без виз.

Как напоминает общебалканское издание Balkan Insight, Косово выполнило все требования Европы еще в 2018 году, но страны ЕС, не признающие его независимость, а также страны, опасающиеся наплыва косовских иммигрантов - в частности, Франция и Нидерланды - тормозили принятие решения о введении безвизового режима.

"Благодаря работе правительства, в особенности в сфере верховенства закона, борьбы с коррупцией и контроля над миграцией, процесс был разблокирован, и учреждения и страны ЕС убедились, что Косово заслуживает того, чтобы процесс визовой либерализации был доведен до конца", - заявило правительство Косова по поводу решения Евросоюза.

Премьер-министр Косова Альбин Курти выступил с отдельным комментарием.

"Это важный для нас шаг в сторону сближения с Евросоюзом", - написал Курти в соцсетях.

Независимость Косова не признают пять стран Евросоюза: Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания.

Сербия - за

Сербия, которая не признает независимость отделившегося от нее двадцать лет назад Косова, не возражала против безвизового режима между ним и Европой.

Президент Сербии Александр Вучич говорил об этом, например, в прошлом октябре, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Косово заслуживает безвизового режима.

"Что касается этой похвалы в адрес Приштины, я ничего не имею против, я - всецело за предоставление им безвизового режима и всегда буду его поддерживать - по многим причинам", - сказал тогда Вучич.

Правда, председательница комиссии парламента Сербии по евроинтеграции Эльвира Ковач посетовала, что ЕС, по ее мнению, поощряет Косово и в то же время "наказывает" Сербию.

"Одна сторона получает приз, а другая ждет два года, когда же откроют новый кластер [тем на переговорах о вступлении в ЕС]", - цитирует Эльвиру Ковач издание Euractive.

У самой Сербии безвизовый режим с Шенгеном действует с 2009 года.