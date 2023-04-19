Детской охоты на кошек не будет. В Новой Зеландии отменили конкурс, вызвавший протесты

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дикие кошки в Новой Зеландии стали большой проблемой для местной фауны

В Новой Зеландии отменили конкурс среди детей, участникам которого предлагалось соревноваться в числе убитых диких кошек. Хотя эти животные представляют серьезную проблему для местной фауны, состязания решено не проводить после протестов защитников прав животных.

Детский конкурс должен быть стать частью ежегодной охоты на диких животных, которая проводится в городе Кентербери на Южном острове. Как пишет новозеландское издание Stuff, в 2022 году в ней приняли участие 900 человек, 250 из них - в категории несовершеннолетних.

Участники охоты убивают кабанов, оленей, зайцев, уток и крыс и таким образом собирают средства для местной школы.

В этом году к числу видов животных, на которые предлагалось охотиться детям, планировали добавить диких кошек. Они были завезены из Европы в XVIII веке, с тех пор расплодились и стали угрожать многим видам местных животных.

Детям-охотникам предлагалось не трогать домашних питомцев, но убивать диких кошек. Победитель, то есть человек, сумевший уничтожить наибольшее число кошек, должен был получить денежный приз в размере 250 новозеландских долларов (155 долларов США).

Группы по защите прав животных осудили организаторов этих соревнований, после чего детскую охоту на кошек отменили. Организаторы объявили, что такое решение было принято после того, как в их адрес пришло некоторое количество "оскорбительных и неподобающих" электронных писем.

"Мы сожалеем и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал возможности поучаствовать в событии, призванном защитить наших птиц и другие находящиеся под угрозой виды животных", - написали организаторы конкурса на его странице в "Фейсбуке".

Кошки-убийцы приплыли на кораблях

Под этим постом появилось более 100 комментариев, авторы многих из них выступали в поддержку охоты на кошек и называли ее необходимой для контроля популяции.

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Первые кошки приплыли в Новую Зеландию на кораблях европейских первооткрывателей

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Если бы только люди понимали, насколько большой ущерб нам наносят кошки", - написала одна из местных жительниц. - Они мешают сельскому хозяйству. Бродячие кошки переносят заболевания. Мы будем их отстреливать до тех пор, пока они тут будут появляться".

Представитель Новозеландского общества по борьбе с жестокостью в отношении животных выразил удовлетворение, что в конкурсе больше нет "детской категории, участникам которой предлагалось отстреливать кошек".

По мнению борцов за права животных, детям, так же как и взрослым, будет трудно различить "диких, бродячих или потерявшихся домашних кошек", сообщает агентство AFP.

Один из бывших спонсоров ежегодной охоты также сообщил изданию Stuff, что во время отстрела диких животных случайно могут пострадать и домашние кошки.

В Новой Зеландии распространение диких кошек стало предметом горячих дискуссий.

Правительство страны отмечает, что эти животные впервые попали в Новую Зеландию на кораблях европейских исследователей в 1769 году. Корабельные кошки помогали бороться с крысами на борту, но за последующие после прибытия первых кораблей 50 лет утвердились в качестве местных диких животных.

Дикие кошки едят местных птиц, летучих мышей, ящериц, мышей, уэта (новозеландские насекомые из отряда прямокрылых) и других насекомых, пишет правительство.

Крупнейшая новозеландская природоохранная группа - Королевское общество по защите лесов и птиц отмечает, что дикие кошки каждый год убивают до 1,1 млн аборигенных видов птиц - и еще десятки миллионов неаборигенных.

При этом власти разъясняют, что "дикие кошки отличаются от бродячих". Ни те, ни другие не имеют хозяев, но бродячие кошки, в отличие от диких, в той или иной степени зависят от людей, сказано на сайте новозеландского департамента защиты природы.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: