Красноярский губернатор Александр Усс ушел в отставку после побега сына из-под ареста в Италии

час назад

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Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, "Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне", - сообщил Александр Усс

Александр Усс, сын которого, Артем Усс, бежал из-под домашнего ареста в Италии, сообщил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. Врио главы региона стал замминистра финансов Михаил Котюков.

Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с замминистра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край. Путин отметил, что Котюков родом из Красноярского края и "в материале".

Место главы этого региона стало вакантным после того, как сегодня действующий губернатор края Александр Усс сообщил о своей отставке.

"На днях у меня состоялась встреча с президентом. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне", - сказал Александр Усс.

О какой должности идет речь, Усс не уточнил. При этом, по его словам, он продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

После побега сына Артема из Италии, где тот находился под домашним арестом и ожидал выдачи США, Александр Усс публично поблагодарил российского президента Владимира Путина. Во время обращения Александр Усс не уточнил, за что именно он благодарит Путина.

В конце марта стало известно о том, что задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста, под которым содержался с осени прошлого года.

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Сын красноярского губернатора бежал после того, как суд в Милане разрешил экстрадировать его в США, где Артема Усса подозревают в отмывании денег и обходе санкций. В случае признания виновным в США Уссу грозит до 30 лет тюремного заключения.

Согласно заявлению американских властей, Усс и другие обвиняемые по этому делу "организовали схему с целью незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти".

С запросом о выдаче Усса к Италии обратилась и Россия - чтобы оформить это юридически, он был заочно арестован российским судом по подозрению в отмывании денег и объявлен в розыск.

Через некотрое время после побега, 4 апреля, стало известно, что Артем Усс находится в России. Вскоре после возвращения Артема Усса в Россию ему изменили в России меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. В среду, 19 апреля, стало известно, что Артем Усс больше не числится в базе розыска МВД России.

Александр Усс в своем телеграм-канале ранее заявлял о "политическом окрасе" обвинений в отношении его сына. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - писал он.

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