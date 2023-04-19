Загадочная яркая вспышка в небе над Киевом: что известно на этот момент

23 минуты назад

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Автор фото, Telegram/Babel/video Подпись к фото, Яркую вспышку видели в разных районах Киева

Поздним вечером в среду небо над столицей Украины озарила яркая белая вспышка. До сих пор остается доподлинно невыясненным, что стало ее причиной, украинские военные связывают ее с падением спутника или меторита.

Падающий объект, сияющий белым светом видели во многих районах Киева. Сразу после этого включились сигналы воздушной тревоги.

Согласно первоначальной информации, распространенной, в частности, главой Офиса президента Украины, вспышка была вызвана работой украинских ПВО. "Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", - написал Андрей Ермак в своем телеграм-канале, однако впоследствии этот пост был удален.

Киевская городская военная администрация сообщила, что яркое свечение над Киевом вечером 19 апреля стало результатом падения на Землю космического спутника НАСА.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена ​​воздушная тревога. ПВО не работало", - сообщил руководитель администрации Сергей Попко.

Позже в пресс-службе Воздушных сил ВСУ заявили, что причиной вспышки над Киевом в среду вечером могло быть падение спутника или метеорита.

"По предварительной информации вспышки над городом Киевом около 22:30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что угрозы применения противником средств воздушного нападения на киевском направлении в настоящее время нет, противовоздушная оборона находится в полной готовности.

При этом в ряде регионов Украины в ночь на четверг действительно объявлялась ​​воздушная тревога. В частности, сообщают об атаке на Днепр и ряде взрывов в городе.

"Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 дронов Shahed-136/131", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Небо над Киевом озарила таинственная вспышка

Видеозаписи загадочной вспышки, снятой с разных ракурсов, распространяются в телеграм-каналах и соцсетях.

Би-би-си смогла верифицировать подлинность этих кадров и подтвердить, что они действительно сделаны в украинской столице.

Что говорят ученые?

Автор фото, Alpha Centauri Подпись к фото, Спутник НАСА никак не мог быть причиной вспышки над Киевом, утверждают ученые

Научное сообщество The Alpha Centauri настаивает, что замеченный над Киевом объект не мог был спутником.

"Над Киевом не горел спутник НАСА. Сегодня в атмосферу действительно должен был войти аппарат НАСА RHESSI, наблюдавший за солнечными вспышками с 2002 по 2018 год. Но траектория его падения очень, очень далека от Украины", - заявили в сообществе.

Там призвали киевскую военную администрацию лучше проверять информацию.

"Упавший возле Киева объект - это болид (метеор)", - настаивают в научном сообществе.

Реакция в соцсетях

Автор фото, ukrpravda/facebook

Загадочное небесное явление уже послужило поводом для многочисленных шуток и мемов в украинских соцсетях. Многие обыгрывали предположения, что причиной вспышки могло стать появление НЛО.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что с пониманием относятся к народному творчеству, однако призвали по возможности воздерживаться от хайпа в соцсетях и использования символики Воздушных сил.

"Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим оккупанта!" - сказано в сообщении.

Автор фото, ukrpravda/facebook

Автор фото, ukrpravda/facebook

Автор фото, AFP

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