Десятки человек погибли в столице Йемена из-за давки при раздаче денег

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, После давки на месте трагедии осталось много обуви и костыль, пишет агентство Reuters

По меньшей мере 78 человек погибли в результате давки в школе в столице Йемена Сане во время раздачи благотворительных пожертвований по случаю Рамадана, сообщают власти.

Давка произошла в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. Агентство Reuters сообщает, что сотни людей собрались в школе, чтобы получить по 5 тысяч йеменских риалов - примерно по 9 долларов на человека (об этом агентству сообщили два свидетеля, участвовавшие в спасательных работах).

По данным МВД, задержаны двое местных бизнесменов - предполагаемые организаторы акции, обернувшейся гибелью десятков людей. Ведется расследование. Представитель министерства заявил, что причиной давки стала раздача помощи без согласования с местными властями.

Проиранское движение хуситов управляет Саной с тех пор, как в 2015 году правительство было изгнано из столицы.

"Среди погибших - женщины и дети", - сказал агентству AFP представитель службы безопасности хуситов на условиях анонимности.

По словам представителя городской системы здравоохранения, многие люди также получили ранения, 13 из них в критическом состоянии.

Агентство AP цитирует двух очевидцев, которые заявили, что боевики-хуситы стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу. Не исключено, что при этом была повреждена электропроводка, раздался хлопок, вызвавший панику. После этого началась давка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов - проиранского военизированного движения

Йемен переживает тяжелые времена из-за конфликта, обострившегося в 2015 году, когда хуситы взяли под контроль значительную часть запада страны, включая столицу. Более 23 миллионов человек - три четверти населения - нуждаются в той или иной форме помощи.

Официальное правительство Йемена сейчас находится в Адене, а президент Абдраббух Мансу Хади - в Саудовской Аравии.

Мохамед Али аль-Хути, глава верховного революционного комитета хуситов, заявил, что давка стала результатом того, что йеменский народ пережил "худший глобальный гуманитарный кризис" после восьми лет боевых действий.

"Мы возлагаем ответственность на страны-агрессоры за то, что произошло, и за горькую реальность, в которой живет йеменский народ из-за агрессии и блокады", - написал он в "Твиттере".

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