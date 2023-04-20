Фото мариупольского роддома Евгения Малолетки признали фотографией года по версии World Press Photo

28 минут назад

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Автор фото, World Press Photo

Фотография раненой беременной женщины, которую эвакуируют из мариупольского роддома, обстреливаемого российскими войсками, удостоена премии World Press Photo. Она победила в номинации "Фотография года".

Снимок был сделан фотографом агентства Associated Press Евгением Малолеткой 9 марта 2022 года.

Женщина на фото - 32-летняя Ирина Калинина - скончалась от полученных травм через полчаса после рождения мертвого ребенка, которого собиралась назвать Мироном.

Сначала российские СМИ и чиновники утверждали, что фото были постановочными, а позже отрицали причастность российской армии к бомбежке.

Истории женщин, рожавших при свечах во время обстрела, и врачей, которые продолжали работать в больнице и после бомбежки 9 марта, можно прочитать в материале корреспондента Би-би-си Олеси Герасименко.

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