В Петербурге завели дело после смерти подопечных психоневрологического интерната. Как устроены ПНИ в России?

час назад

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Автор фото, ELENA PALM/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Следственный комитет России в четверг подтвердил смерть шести подопечных психоневрологического интерната №10 в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу за больными.

Накануне о смерти семи обитателей этого ПНИ рассказала в видеообращении к властям учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта (Анна) Федермессер. По ее словам, она обращалась ранее в городской комитет по социальной политике с просьбой обратить внимание на ситуацию в интернате.

По утверждению Федермессер, все умершие были сильно истощены, у сотрудников не хватало рук для ухода за ними, а от помощи волонтеров ПНИ якобы отказывался. После ее видеообращения прокуратура Петербурга начала проверку. Позже СКР завел уголовное дело.

СКР при этом подчеркивает, что шестеро умерших были совершеннолетними.

"Получатели социальных услуг". Спецкор Би-би-си Анастасия Лотарева - о людях, лишенных прав в ПНИ:

Учредитель фонда "Вера", член Общероссийского народного фронта и известнейшая российская благотворительница Нюта Федермессер называет шестерых погибших подопечных психоневрологического интерната №10 в Петербурге по именам: Ира, Ксюша, Таня, Миша, Марина, Олег.

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Леша - который умер позже всех и о чьем бедственном положении Федермессер уже рассказала властям города, но спасти его все равно не удалось.

Когда я пришла первый раз в психоневрологический интернат писать статью, то услышала в приемном: "Вы к псушкам?" Переспросила, и мне расшифровали: "псушки" - сокращенное от "получателей социальных услуг".

Обезличенные и полностью лишенные прав люди, которые живут в огромных интернатах или ДДИ (детские дома для детей-инвалидов).

ПНИ и ДДИ стоят на окраинах городов, становятся "системообразующим предприятием" для поселков. Иногда они расположены буквально на соседней улице от вашего дома - но вы никогда об этом не узнаете, потому что жители этих мрачных зданий никогда не выйдут за забор, которым они окружены.

Реформу психоневрологических интернатов российские общественники пытаются пробить много лет. Та же Федермессер. А известный актер и глава фонда "Я есть!" Егор Бероев даже задавал об этом вопрос российском президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии" в 2019 году.

Реформа означает перестать строить огромные здания и запирать там несколько сотен людей, отдавая их под полный контроль малооплачиваемого и выгоревшего персонала. Устроить систему "сопровождаемого проживания" (это когда человек с ментальными особенностями живет под присмотром социальных работников или опекунов, но самостоятельно и не в палате на шесть человек).

В 2021 году Русская служба Би-би-си писала о том, как это работает и рассказывала истории людей, вырвавшихся из тюрьмы, в которую попали без всякой вины - и какая у них началась жизнь (а не "существование псушками").

Два года спустя Нюта Федермессер, человек с большим влиянием и связями с властями, вынуждена писать видеообращения, чтобы ее услышали (и подчеркивать, что делает это "не согласовав ни с кем из руководства"). Хороший актер и благотворитель Егор Бероев "поддерживает СВО и в некоторой степени считает себя ее участником".

По всей России каждый день тысячи людей находятся в нечеловеческих условиях интернатов. За заборами, без какого-либо внимания общества. Кажется, что давно необходимой реформы системы детских домов и психоневрологических интернатов не будет.

Леша Дельвари, который умер от полиорганной недостаточности в одиночестве, без близких, среди кафельных стен и незнакомых голосов приемного покоя Александровской больницы, ее точно не дождался.

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