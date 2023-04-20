Алек Болдуин возобновил работу над фильмом "Раст" - через 1,5 года после гибели оператора Галины Хатчинс

7 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве

Съемочная группа вестерна "Раст" под руководством Алека Болдуина в четверг возобновила работу над фильмом - спустя полтора года после трагической гибели оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной прямо на съемочной площадке в Нью-Мексико.

Трагедия произошла в октябре 2021 года во время съемок эпизода на ранчо недалеко от Санта-Фе.

Исполнитель главной роли, голливудская звезда Алек Болдуин (он же продюсер картины) по сценарию выстрелил из реквизитного "Кольта", который оказался заряженным боевым патроном.

Пуля ранила режиссера фильма Джоэла Соузу и убила оператора Галину Хатчинс. Она скончалась по пути в больницу.

В начале года прокуратура изменила формулировку обвинений против Болдуина таким образом, что ему больше не грозит неминуемый срок в тюрьме. Суд над актером начался две недели назад, а коллектив "Раста" принял решение продолжить работу на картиной.

Новый/старый состав

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Галину Хатчинс в Голливуде называли талантливым и многообещающим оператором

Теперь основное место съемки будет в штате Монтана.

Болдуин и Соуза остаются исполнителем главной роли и режиссером соответственно, а место Галины Хатчинс за камерой займет Бьянка Клайн.

Клайн, на счету которой работа над несколькими успешными голливудскими проектами, сказала, что постарается привнести в дальнейшие съемки видение Галины, а свой гонорар отдаст на благотворительность.

Новым исполнительным продюсером картины стал Мэтью Хатчинс - муж погибшей Галины. Алек Болдуин остается главным продюсером "Раста".

По словам юристов Rust Movie Productions - компании, созданной для съемок фильма - отныне на съемочной площадке запрещено использование любых видов работающего оружия и боеприпасов.

В феврале продюсеры картины говорили, что сцена, при съемках которой трагически погибла Галина Хатчинс, будет переписана.

Что произошло в Санта-Фе

В октябре 2021 года в ходе съемок одной из сцен Алек Болдуин совершил выстрел из антикварного "Кольта".

Актер был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу "cold gun" (буквально - "холодный пистолет"). В мире кино это означает, что оружие безопасно.

"Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю", - сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC в декабре 2021 года.

С тех пор съемочная группа попала под следствие, некоторые давали показания под присягой. Алеку Болдуину и менеджеру по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

В апреле этого года Болдуин был оправдан по делу о гибели Хатчинс и в четверг продолжил работу над главной ролью в фильме "Раст".