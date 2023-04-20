Двух омичей, пытавшихся покончить с собой на антивоенной акции, приговорили к 8 и 10 годам

27 минут назад

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Автор фото, SOTA

Суд приговорил двух омичей - Владимира Сергеева и Антона Жучкова - к восьми и 10 годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к теракту. По версии следствия, они планировали поджечь автозак во время антивоенной акции в Москве. При задержании они пытались покончить с собой.

Сергеев и Жучков, согласно решению Второго Западного окружного военного суда, первые три года срока проведут в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.

Оба были задержаны 6 марта на Пушкинской площади в Москве, куда приехали на антивоенную акцию. В рюкзаке Сергеева полицейские нашли коктейли Молотова. Как писала "Медиазона" (признана "иностранным агентом"), в рюкзаке Сергеева силовики обнаружили канистру с прикрепленным к ней газовым баллоном и бутылку из-под водки "Русская валюта" с примотанной к горлышку охотничьей спичкой.

На вопрос силовиков, что они собрались делать с коктейлями Молотова, Сергеев ответил: "Да думали, может, пару ваших блоховозов подпалить", писала "Медиазона". Момент задержания Сергеева и Жучкова был полностью запечатлен на видеорегистратор одного из полицейских. Видео появилось в интернете в день задержания.

Во время задержания, как выяснилось позже, Сергеев и Жучков успели употребить метадон в дозировке, угрожающей жизни. После задержания автозак увез мужчин в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Позже адвокат Жучкова Дмитрий Сотников сказал во время судебного процесса, что его подзащитный не собирался совершать преступление, а вышел на площадь "лишь для того, чтобы в знак протеста против военных действий на территории Украины совершить акт суицида".

Антон Жучков в своих показаниях также заявлял, что не собирался никому вредить, а только хотел совершить самоубийство. "Чтобы не видеть, что происходит в мире: война на Украине, события на Донбассе, я также боялся ядерной войны", - говорил Жучков.

На следующий день после задержания против мужчин, которые еще находились в больнице, завели уголовное дело о покушении на хулиганство группой лиц с применением оружия. По версии следствия, Сергеев и Жучков собирались поджечь полицейские автомобили, чтобы "продемонстрировать пренебрежение принятыми обществом правовыми и нравственными нормами" и запугать сотрудников полиции.

Позже обвинение переквалифицировали на "подготовку теракта" (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). В декабре Антону Жучкову было предъявлено ещё одно обвинение - в сбыте наркотических веществ.

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