Мастер вирусного контента Buzzfeed закрывает свой новостной сайт

час назад

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Автор фото, Getty Images

Американская медийная компания Buzzfeed, пионер в области цифровой журналистики, закрывает свой новостной сайт в интернете и сокращает персонал на 15%. Это объясняют серьезными финансовыми трудностями, в том числе сокращением прибыли от рекламы.

Основатель компании Джона Перетти назвал решение чрезвычайно болезненным, но подчеркнул, что не может больше вкладывать средства в новостной сайт, который перестал приносить доходы.

По его словам, компания теперь будет размещать новости на сайте интернет-издания HuffPost (до 2017 года The Huffington Post), которое Buzzfeed приобрела два года назад.

"Дело наше пребывает в муках и готово к новому рождению, - сообщил он в послании сотрудникам. - Сегодня нам тяжело, но мы начинаем битву за светлое будущее".

Основанная в 2006 году компания Buzzfeed была в свое время одной из самых популярных медийных платформ, прославившихся как своими викторинами и вирусным контентом, так и серьезными новостями.

До 2012 года будущее компании выглядело безоблачным, однако затем Buzzfeed стала развивать новостной бизнес, в который вкладывалось все больше средств.

В июне 2016 года сайт получил свою первую Пулитцеровскую премию за серию статей о притеснениях китайскими властями уйгуров, однако инвесторов это не впечатлило.

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Ранее, в 2014 году, BuzzFeed попыталась купить студия Disney. По некоторым данным, Перетти предлагали от полумиллиарда до миллиарда долларов, но его эта сумма не устроила. А потом Disney да и другие компании сделали ставку на привлечение молодежи с помощью собственных потоковых сервисов, и интерес к BuzzFeed с их стороны упал.

В 2021 году BuzzFeed даже зарегистрировалась на фондовой бирже, но привлекала намного меньше средств, чем планировалось.

На конец прошлого года в компании трудилось более 1300 человек по всему миру, однако еще в декабре прошла первая волна увольнений, затронувшая 170 человек. Ожидается, что новые сокращения затронут еще 180 рабочих мест.

"Хотя сокращения касаются почти всех подразделений компании, мы решили, что не можем больше субсидировать BuzzFeed News как отдельное новостное подразделение, - отметил Перетти. - Мы будем распространять новости через HuffPost, прибыльный бренд с активной и лояльной аудиторией".

В Buzzfeed подтвердили, что некоторые сотрудники новостного отдела получат работу в других подразделениях компании.

Перетти также признался, что отчасти винит себя в проблемах, постигших компанию. По его словам, они должны были повысить свою доходность после приобретения в 2021 году цифрового издательства Complex Networks, которое специализируется на молодежной моде, музыке и поп-культуре, и ряда других брендов, однако этого не произошло.