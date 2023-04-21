Доминик Рааб покинул правительство Британии из-за обвинений в буллинге

21 апреля 2023, 10:18 GMT Обновлено 16 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доминик Рааб направил Риши Сунаку письмо с заявлением об отставке

Вице-премьер британского правительства и министр юстиции Доминик Рааб ушел в отставку из-за обвинений в буллинге. Хотя он по-прежнему с ними не согласен.

Рааб подал в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра юстиции, после того как независимое расследование сочло правомерными два утверждения госслужащих, обвинявших его в буллинге.

Обвинения расследовал известный адвокат Адам Толли. Всего поступило восемь жалоб, затрагивающих по меньшей мере 24 человека.

"Министры должны иметь возможность критически реагировать"

Как часто делается в подобных случаях, свое письмо премьеру Риши Сунаку об отставке Рааб выложил в твиттере. Он обратил внимание как раз на то, что из всех обвинений в его адрес Толли счел правомерными всего два.

Министр посчитал себя обязанным подать в отставку, но заметил: "Я также считаю, что два негативных вывода [расследования] ущербны и создают опасный прецедент для надлежащей деятельности правительства".

"Министры должны иметь возможность критически реагировать на работу кадровых чиновников", - написал Рааб.

По мнению политика, в будущем недовольные чиновники смогут избавляться от неугодных им министров путем мало чем подкрепленных жалоб на буллинг.

Министры в Великобритании и многих других демократических странах - это политические назначенцы, призванные руководить деятельностью ведомств исходя из приоритетов своей партии.

В самих ведомствах работают профессиональные госслужащие, обладающие специальными знаниями в своей области и в значительной степени защищенные от увольнения, особенно по политическим мотивам.

Определенное напряжение в отношениях между кадровыми чиновниками и политиками довольно типично.

Кто такой Доминик Рааб

Рааб занимал целую серию постов в консервативных правительствах последних лет, в том числе министра по делам брексита в 2018 году при Терезе Мэй и министра иностранных дел при Борисе Джонсоне.

На этом посту летом 2021 года его критиковали за то, что он не прервал отпуск во время хаотичной эвакуации из Кабула.

На более ранних этапах своей политической карьеры в 2012 году Рааб лоббировал принятие британского Акта Магнитского о санкциях для российских чиновников, нарушающих права человека.

Рааб стал уже третьим министром из правительства Сунака, вынужденным уйти в отставку из-за разного рода скандалов.

Став премьером в конце октября прошлого года, Сунак обещал, что его правительство будут отличать "добросовестность и профессионализм".

В окружении премьера настаивают, что сам Сунак не просил Рааба подать в отставку, сообщает корреспондент Би-би-си Ник Эрдли со ссылкой на свои источники.

Сам премьер-министр в ответном заявлении отметил, что принял отставку своего заместителя "с большим сожалением".

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