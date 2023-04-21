Расследователь Христо Грозев и проект "Школа призывника" объявлены "иноагентами" в России

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Минюст России в очередной раз пополнил список "иностранных агентов". В реестр включили в том числе журналиста-расследователя Христо Грозева, политика Эльвиру Вихареву, издание "Адвокатская улица" и проект "Школа призывника". Ранее в пятницу Христо Грозева заочно арестовал суд в Москве.

В пресс-релизе Минюста говорится, что Христо Грозев распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также участвовал в создании материалов "иноагентов" и деятельности "нежелательной организации". Грозев руководит международным расследовательским проектом Bellingcat, объявленным в России "нежелательной организацией". Команда Грозева расследовала, кто сбил самолет MH-17 над Донбассом, а также отравление политика Алексея Навального.

Эльвира Вихарева - оппозиционный политик, бывшая помощница Дмитрия Гудкова (также внесен в реестр "иноагентов"), баллотировалась на выборах в Москве в 2021 году. СМИ писали, что Вихарева пострадала от длительного отравления солями тяжелых металлов. По ее словам, в ее организме обнаружили высокотоксичное канцерогенное вещество - дихромат калия.

Наталья Севец-Ермолина, также включенная в реестр, - известный в Карелии журналист, блогер, создатель общественной площадки для дискуссий Agriculture club.

Правозащитно-просветительский проект "Школа призывника" работает в Челябинске с 2009 года и помогает призывникам и военнослужащим защищать свои права. Также организация оказывает содействие тем, кто добивается альтернативной службы в армии.

"Адвокатская улица" - независимый журналистский проект, рассказывающий о событиях, происходящих в адвокатском сообществе. Его Минюст обвинил в распространении материалов, "направленных на формирование негативного образа Российской Федерации, действующего законодательства и правоприменительной практики".

В прошлую пятницу, 14 апреля, Минюст внес в список "иноагентов" комедийного актера и певца Семена Слепакова, журналиста Павла Каныгина, мультипликатора и автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна и бывшего секретаря Союза журналистов России, автора проекта Sota Игоря Яковенко.

Минюст обнародовал новый - объединенный - реестр "иноагентов" 1 декабря 2022 года. Когда реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие несколько месяце в него внесли почти сотню физлиц и организаций.

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