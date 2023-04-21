В честь 97 дня рождения королевы Елизаветы II опубликовано ее прошлогоднее фото с правнуками и внуками

час назад

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Автор фото, Kensington Palace / PA

В Великобритании 97-ю годовщину рождения покойной королевы Елизаветы Второй опубликована ее фотография в окружении нескольких из ее внуков и правнуков.

Этот снимок сделала принцесса Уэльская во время семейной поездки в Балморал летом прошлого года.

На фотографии изображены улыбающиеся юные члены королевской семьи, в том числе принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, стоящие за прабабушкой.

Помимо троих детей нынешних принца и принцессы Уэльских, на снимке с королевой запечатлены дети Зары и Майка Тиндалла - Миа, Лукас и Лена, а также Саванна и Айла Филлипс - дети Питера Филлипса и Отэм Келли.

Сзади стоят более взрослые дети - внуки королевы - леди Луиза Маунтбеттен-Виндзор и Джеймс, граф Уэссекский, сын и дочь нынешних герцога и герцогини Эдинбургских.

Королевская семья также поделилась фотографией королевы, сделанной во время ее помолвки, сопроводив ее сообщением: "Сегодня мы вспоминаем замечательную жизнь и наследие Ее Величества Королевы Елизаветы II, в день, когда ей исполнилось бы 97 лет".

Балморал был одним из любимых мест королевы, она приезжала в поместье каждое лето в течение своего 70-летнего правления. Королева умерла 8 сентября 2022-го года в замке Балморал.

6 мая пройдет коронации ее сына - короля Карла III.