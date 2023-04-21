Профессор университета в Канаде признан виновным во взрыве у парижской синагоги в 1980 году

15 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Взрыв у парижской синагоги стал первым нападением на евреев во Франции после Второй мировой войны

Спустя более 42 лет после взрыва у парижской синагоги суд французской столицы признал виновным в совершении теракта профессора Ливано-канадского университета Хассана Диаба.

Судьи постановили, что 69-летний Хассан Диаб был тем самым молодым человеком, который 3 октября 1980 года заложил бомбу в мотоцикл, взорвавшуюся на улице Коперник. В результате взрыва погибли четыре человека, еще 38 получили ранения. Диаб не присутствовал на суде и был приговорен к пожизненному заключению заочно.

Обвинение заявило, что у него нет сомнений в виновности обвиняемого. Сторонники Диаба осудили процесс как "демонстративно несправедливый".

Долгое расследование

Взрыв на улице Коперник стал первой атакой против евреев во Франции после Второй мировой войны, а в последующие годы - образцом для многих других подобных нападений, в которых обвинялись боевики на Ближнем Востоке.

Расследование, растянувшееся на десятилетия, стало олицетворением как затяжной судебной неразберихи, так и упорной решимости горстки судей не допустить. чтобы дело было забыто.

Автор фото, LARS HAGBERG/AFP Подпись к фото, Хассан Диаб отвергает обвинения в причастности к взрыву у парижской синагоги

69-летний Диаб, ливанец палестинского происхождения, получивший канадское гражданство в 1993 году и преподающий социологию в Оттаве, впервые был назван подозреваемым на основании новых улик в 1999 году, уже почти через 20 лет после убийств.

Восемь лет спустя французы выдали международный ордер на арест, и только в 2014 году Канада согласилась на экстрадицию. Но в 2018 году французские судьи объявили дело закрытым за отсутствием доказательств, позволив Диабу вернуться в Канаду.

Наконец, в 2021 году Верховный суд удовлетворил апелляцию на закрытие дела, что впервые произошло в деле о терроризме во Франции. Это означало, что судебный процесс, наконец, мог состояться, и он начался в начале этого месяца.

Диаб с самого начала заявлял о своей невиновности и не вернулся во Францию на суд, который проходил в его отсутствие. Его осуждение означает, что теперь должен последовать второй запрос об экстрадиции, хотя есть большие сомнения в его успехе.

Комитет поддержки Хасана Диаба в Канаде призвал премьер-министра Джастина Трюдо дать абсолютно ясно понять, что запрос о повторной экстрадиции не будет принят.

Комитет заявил, что 15-летний юридический "кошмар... теперь полностью разоблачен во всей своей вопиющей жестокости и несправедливости".

Косвенные улики или веские доказательства?

В течение трех недель суд заслушал отчет об известных фактах дела, аргументы, идентифицирующие Диаба как участника нападения, а также контрдоказательства, предполагающие, что он стал жертвой ошибочной идентификации.

Никто из первоначальной следственной группы не остался в живых, а все еще живые свидетели, видевшие нападавшего в 1980 году, признались, что по прошествии более 40 лет их воспоминания слишком туманны и ненадежны.

Бомба была оставлена в седельной сумке мотоцикла Suzuki возле синагоги в богатом 16-м округе Парижа. Если бы не задержка, тротуар в момент взрыва был бы забит людьми, выходившими из синагоги после богослужения.

В 1980 году расследование первоначально было сосредоточено на неонацистах, во Франции даже прошли массовые демонстрации левых политических сил. Но заявление ультраправой группировки о причастности к взрыву оказалось фальшивкой, и к концу года внимание переключилось на связи с Ближним Востоком.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В 1980 году полиция обнародовала портрет подозреваемого

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Было установлено, что у террориста был поддельный кипрский паспорт на имя Александра Панадрию.

Считалось, что он въехал во Францию из другой европейской страны в составе некоей группы и купил мотоцикл в магазине возле Триумфальной арки.

Считалось, что он принадлежал к организации "Народный фронт освобождения Палестины - Группа специальных операций".

Но расследование зашло в тупик, и только в 1999 году имя Хасана Диаба всплыло после получения новой информации, которая, как считается, исходила от одной из стран бывшего советского блока.

Затем итальянские власти сообщили, что в 1981 году паспорт Хасана Диаба был найден в аэропорту Рима у высокопоставленного лица из НФОП-СО. В паспорте стояли штампы, свидетельствующие, что владелец въезжает в Испанию и покидает ее примерно в даты нападения на улице Коперник.

Суть обвинения в итоге основывалась на этом паспорте.

На допросе, будучи под арестом, Диаб объяснил, что потерял паспорт за месяц до нападения. Но французский судья нашел в Ливане официальную декларацию об утерянном паспорте, сделанную в 1983 году. В ней стояла дата утраты: апрель 1981 года.

Автор фото, GEORGES GOBET/AFP Подпись к фото, Во взрыве обвинили организацию "Народный фронт освобождения Палестины - Группа специальных операций"

Защита утверждала, что все это косвенные улики и что до сих пор нет веских доказательств того, что Диаб находился во Франции в октябре 1980 года. Они представили показания его друзей в Бейруте, которые сказали, что Диаб сдавал университетские экзамены во время нападения.

Аналитики почерка заявили, что регистрационная форма отеля, подписанная злоумышленником, соответствовала почерку Диаба, но эти заявления также были отклонены как неубедительные.

"Единственное решение, которое возможно с юридической точки зрения, даже если оно сложно на человеческом уровне - это оправдательный приговор, - заявил в четверг адвокат защиты Уильям Бурдон. - Я здесь перед вами, чтобы предотвратить судебную ошибку".