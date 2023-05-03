Суд в Минске дал восемь лет Роману Протасевичу. Он был редактором главного оппозиционного телеграм-канала Nexta, а потом раскаялся

41 минуту назад

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Минский областной суд вынес приговор по делу основателей телеграм-канала Nexta. Его бывший главный редактор Роман Протасевич получил восемь лет. Находящиеся за границей создатель канала Степан Путило и журналист Ян Рудик заочно получили 20 и 19 лет колонии соответственно.

Это дело началось с максимально громкого скандала, после того, как 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс был принужден к посадке в Минске. Среди его пассажиров были Роман Протасевич и его на тот момент девушка Софья Сапега. Оба были задержаны и вскоре арестованы.

В ответ на это Великобритания и Евросоюз запретили белорусским самолетам пролет над своей территорией, а самолеты европейских компаний стали облетать Беларусь.

С тех пор о жизни Протасевича и Сапеги было известно очень мало, оба находились под полным контролем силовиков. Путило и Рудик остались вне досягаемости белорусских силовиков.

Чем известен телеграм-канал Nexta

Он сыграл важнейшую роль в белорусских протестах 2020 года. Nexta ("Некто" по-белорусски) Путило создал еще школьником, и поначалу канал был побочным продуктом, основным же был одноименный канал на YouTube, и подросток выкладывал туда свою музыку.

В телеграм-канале публиковались местные новости, иногда эксклюзивные. Весной 2020 года по мере роста протестных настроений Беларуси он стал пользоваться все большей и большей популярностью. В августе, после президентских выборов, число читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тыс. до 1,8 млн человек.

По популярности Nexta стал уступать только изданию TUT.by, главному сайту страны, который читало 62% населения Беларуси.

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Канал "Nexta-live" оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестовавших с милицией и военными. Его корреспондентами были сами граждане.

В интервью Би-би-си в августе 2020 года Роман Протасевич говорил, что редакция (в ней работало четыре человека) по каналам обратной связи получала сотни сообщений в час. Редакция в те дни работала по 20 часов в сутки.

Nexta нельзя было назвать самым точным и объективным источником новостей. Редакция часто публиковала непроверенную информацию (например, о том, что в Беларусь вошел российский спецназ; реакция на эту новость была огромной, но это была неправда). Канал не скрывал своих симпатий к протестующим и своей неприязни к Лукашенко и силовикам.

В 2020 году телеграм-канал и даже его символика - белая буква N на черном фоне - были признаны в Беларуси "экстремистскими". Это значило, что любой гражданин страны, сделавший репост сообщения Nexta, мог попасть под административное и уголовное преследование.

К началу протестов ни один человек из редакции Nexta уже не жил в Беларуси. Роман Протасевич в январе 2020-го попросил в Польше политическое убежище на том основании, что его преследуют силовые структуры. Последнее время перед задержанием он жил в Литве.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Телеграм-канал Nexta постепенно превратился в главный рупор белорусского протеста

Чем известен Протасевич

В его профиле в твиттере когда-то было написано: "Первый в истории журналист-террорист". Протасевич стал первым гражданином Беларуси, внесенным в официальный список лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Роман Протасевич участвовал в акциях протеста против Александра Лукашенко с начала 2010-х годов, когда он был еще школьником. За первую же акцию его отчислили из лицея при Национальном техническом университете, и он вернулся в обычную школу. Затем он поступил на факультет журналистики Белорусского государственного университета, но и оттуда его тоже отчислили.

По-настоящему Протасевича начали преследовать после начала массовых протестов. Сам он в интервью Би-би-си говорил, что против него возбуждено пять или шесть уголовных дел, и он уже точно не помнит, по каким статьям.

Приговор против Протасевича в итоге был вынесен по 10 статьям УК Беларуси - от экстремизма до "дискредитации Республики Беларусь". Столько же статей у Степана Путило, Ян Рудик получил свой заочный срок по 11 статьям УК.

Беларусь требовала у Польши выдать Протасевича и Путило, но польская сторона даже не ответила на это требование.

Автор фото, NEXTA Подпись к фото, Эти сообщения Роман Протасевич писал перед вылетом самолета из Афин

Опасаясь похищения, Протасевич часто менял места жительства и соблюдал другие меры предосторожности - старался не ходить по улицам один, не выходил из дома в темное время суток.

Что произошло с Протасевичем и Сапегой после задержания

Протасевич после задержания начал активно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности.

Роман Протасевич был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых он раскаивался и одновременно обвинял оппозицию в том, что она действует в интересах Запада. Давая одно из интервью, он заплакал, в другом назвал Александра Лукашенко "человеком со стальными яйцами".

Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он, скорее всего, делал под давлением.

Протасевич несколько раз заводил аккаунты в соцсетях, но почти сразу же исчезал оттуда.

Гражданка России Софья Сапега сейчас отбывает шестилетний срок за администрирование оппозиционного телеграм-канала. Приговор ей вынесли 22 мая 2022 года. В января 2023 года она получила отказ в помиловании от президента Лукашенко. В апреле 2023-го стало известно, что она дала согласие на свою экстрадицию в России.

Их отношения с Протасевичем были, по его словам, практически завершены еще до задержания. В апреле 2022 года, примерно за месяц до приговора Сапеге, Протасевич женился на другой девушке.

В своем последнем слове 26 апреля (выдержки из него опубликовало государственное агентство новостей "Белта") Протасевич раскаялся и заявил, что его использовали.

"Я был действительно молод, горяч и глуп, когда считал, что я вдруг возьму и смогу изменить что-либо в Беларуси. Тем не менее моим искренним желанием было изменить жизнь нашего народа и нашей страны к лучшему, но я серьезно ошибся, я выбрал неправильный путь", - сказал он.

Сторона обвинения после прений, где она запросила для Протасевича десять лет лишения свободы, попросила взять его под стражу, однако тогда суд не стал этого делать.

Как пишет издание "Зеркало", на приговор 3 мая Протасевич пришел с сумкой с вещами.