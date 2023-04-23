Принцу Луи исполнилось пять лет. Британская королевская семья опубликовала его фото в тачке

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Принц Луи вместе со своей матерью принцессой Уэльской Кейт

Британская королевская семья опубликовала новые фотографии принца Луи - младшего сына принца Уэльского Уильяма и четвертого в очереди на престол после отца, старшего брата принца Джорджа и сестры Шарлотты. Снимки обнародованы по случаю дня рождения Луи, которому в воскресенье исполнилось пять лет.

На одной из фотографий улыбающийся Луи изображен в тачке, которую везет его мать - герцогиня Уэльская Кейт.

На этот раз снимки были сделаны профессиональным фотографом Милли Пилкинтон, а не самой Кейт, которая ранее сама делала официальные фотографии, посвященные дням рождения ее детей.

Автор фото, PA Media

На этой неделе Кейт также обнародовала свою фотографию, на которой изображена покойная Елизавета II в окружении некоторых своих внуков и правнуков. Фото опубликовали по случаю дня рождения королевы, когда ей могло бы исполниться 97 лет.

Автор фото, Kensington Palace / PA Подпись к фото, Королева Елизавета II вместе со своими внуками и правнуками

Принц Луи ходит в частную школу около города Аскот в графстве Беркшир вместе со своим девятилетним старшим братом принцем Джорджем и семилетней сестрой принцессой Шарлоттой.

Ожидается, что Луи вместе с другими членами королевской семьи будет участвовать в коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. По данным британской прессы, он может быть одним из участников коронационной процессии.

Луи родился в День Святого Георгия 23 апреля 2018 года. В возрасте 11 недель его крестили, дав ему имя Луи Артур Чарльз.

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