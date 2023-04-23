Военные США и Британии вывезли из Судана дипломатов. Бои в Хартуме продолжаются

час назад

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Автор фото, Getty Images

Американский спецназ эвакуировал дипломатов США и их семьи из Хартума, где продолжаются бои, сообщил президент Джо Байден. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что военные вывезли британских граждан из Судана. Об эвакуации говорят власти нескольких других западных стран.

Ведущая против армии Судана военизированная группа "Силы быстрой поддержки" (RSF) сообщила, что вместе с США координировала спасательную операцию и обеспечивала защиту эвакуируемых.

Байден сказал, что Вашингтон временно прекращает работу своего посольства в Хартуме и призывает к скорейшему прекращению огня. "Противоборствующие стороны должны немедленно и без всяких условий прекратить огонь, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций и уважать волю народа Судана" - сказано в заявлении Байдена.

Байден поблагодарил Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, сказав, что они "сыграли решающую роль в успехе операции".

Тем временем бои в столице страны продолжаются. Как передает агентство Reuters, в воскресенье утром над Хартумом и соседними городами были видны клубы дыма, в некоторых районах продолжалась стрельба.

По данным американских чиновников, в эвакуации сотрудников посольства США принимали участие вертолеты MH-47 Chinook. Спецназовцы провели в Хартуме около часа и вывезли менее 100 человек. "Из огнестрельного оружия по нам не стреляли, мы прибыли и убыли без каких-либо проблем", - цитирует Reuters американского генерал-лейтенанта Дугласа Смита.

Из Судана вывозят иностранцев

О начале операции по эвакуации своих граждан заявили и другие страны.

"Вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и членов их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз в адрес сотрудников посольства", - написал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в твиттере. - Я отдаю должное усилиям наших дипломатов и храбрости военнослужащих, которые провели эту сложную операцию".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Саудовская Аравия в субботу вывезла 91 саудовца и около 66 человек из других стран из Порт-Судана на военном корабле через Красное море в Джидду

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Посол России в Хартуме сообщил российским государственным СМИ, что 140 из примерно 300 россиян в Судане заявили о своем желании уехать. По словам посла, планы эвакуации были разработаны, но их пока невозможно осуществить, поскольку они связаны с пересечением линии фронта.

В субботу более 150 граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций были эвакуированы морем в саудовский порт Джидда. В основном это граждане стран Персидского залива, а также Египта, Пакистана и Канады.

Министерство иностранных дел Франции также объявило, что эвакуирует своих граждан и граждан других стран ЕС и союзников. При этом представители суданской армии и RSF заявили, что эвакуационная колонна попала под обстрел после выхода из французского посольства и была вынуждена повернуть назад. Они обвинили друг друга в нападении.

В беседе с Би-би-си французские власти отказались комментировать, имело ли место нападение, но заявили, что в операции участвуют французские военные, базирующиеся в Джибути, и эвакуированных собираются доставить именно туда.

Автор фото, Reuters

Армия Судана также обвинила RSF в нападении и разграблении колонны посольства Катара, направлявшейся в Порт-Судан. Комментариев от катарского правительства и RSF пока не поступало.

Египет призвал своих граждан за пределами Хартума направиться в консульства в Порт-Судане и Вади-Хальфе на севере страны, чтобы подготовиться к эвакуации, и призвал своих граждан в Хартуме укрыться дома до улучшения ситуации. В стране находятся около 10 тысяч египтян.

Южная Корея сообщила в пятницу, что направляет военный самолет для эвакуации 25 своих граждан в Судане.

Швеция дала разрешение на развертывание сил для оказания помощи в эвакуации сотрудников посольства и членов их семей. Нидерланды также заявили, что присоединяются к усилиям по эвакуации граждан.

Правительство Канады предложило оставшимся в Судане гражданам "укрыться в безопасном месте", держать телефоны заряженными, а двери и окна - запертыми. Канадцам также посоветовали "рассмотреть возможность покинуть страну, если для этого есть безопасные возможности".

Бои в Хартуме и закрытый аэропорт

Тем временем поступают сообщения о том, что в Судане почти полностью отключилась интернет-связь, что может серьезно затруднить координацию помощи застрявшим в Хартуме и других городах иностранцам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Международный аэропорт Хартума не может работать из-за военных действий

Международный аэропорт Хартума в Судане закрыт из-за боев, и посольства иностранных государств, в том числе Великобритании и США, не могли быстро отправить своих граждан домой.

Однако в субботу командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился обеспечить эвакуацию "в ближайшие часы".

Конфликт продолжается уже вторую неделю, несмотря на то, что обе стороны - армия и "Силы быстрой поддержки" - согласились на трехдневное прекращение огня в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр, начиная с пятницы.

В субботу, несмотря на перемирие, в столице продолжались спорадические перестрелки и наносились авиаудары.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тысячи людей, опасаясь за свою жизнь, пытаются покинуть Судан

Бывший министр иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, укрывающаяся в Хартуме, сообщила Би-би-си, что прекращение огня совершенно не соблюдается. "У нас нет электричества в течение последних 24 часов. У нас нет воды уже шесть дней", - сказала она.

По ее словам, медицинские бригады становятся мишенью военных, добавив: "На улицах валяются разлагающиеся тела наших молодых людей".

Кто с кем воюет

Ожесточенные уличные бои вспыхнули в Хартуме 15 апреля в результате разногласий между лидерами соперничающих вооруженных групп - генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало.

Они оба занимали высокие посты в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, когда был свергнут многолетний лидер страны Омар аль-Башир.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Военный лидер Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан

Ожидалось, что они объединятся, но "Силы быстрой поддержки" этому воспротивились. Они мобилизовали свои отряды, и в результате на прошлой неделе противостояние переросло в полномасштабные боевые действия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибло более 400 человек. Считается, что число погибших намного больше.

Тысячи людей, в основном мирные жители, также получили ранения, а медицинские центры едва справляются с наплывом пациентов. Раненым очень сложно получить медицинскую помощь и добраться до больницы.

Наряду с Хартумом, от боев сильно пострадал западный район страны Дарфур, где впервые появились "Силы быстрой поддержки".

ООН предупредила, что из Судана в соседний Чад бежало до 20 тыс. человек, в основном женщины и дети.

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