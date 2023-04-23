"Хрущев подарил Крым Украине". Посол КНР усомнился в суверенитете государств бывшего СССР, страны Балтии и Киев возмущены

44 минуты назад

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Автор фото, TF1 Info

Посол Китая во Франции Лу Шай поставил под сомнение суверенитет стран, вышедших из Советского Союза, и усомнился в принадлежности Крыма Украине. Страны Балтии, Украина и Франция выступили с резкими заявлениями, осуждающими такую позицию китайского дипломата.

В пятницу вечером Лу Шай заявил в эфире французского телеканала LCI, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран".

О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: "Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза" [цитата по TF1 Info, популярному французскому вещательному каналу, входящему, как и LCI, в медиагруппу TF1].

Китайский дипломат также призвал прекратить "препирательства" по вопросу постсоветских границ.

В субботу Министерство иностранных дел Франции заявило, что "с тревогой приняло к сведению" эти высказывания, попросив Китай прояснить его позицию.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая "прискорбными" и непонятными. Эстонское внешнеполитическое ведомство также собирается вызвать посла Китая в Таллинне. "Наша цель - дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство", - сказал Тсахкна.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление Лу Шая - одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в установлении мира в Украине".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла "абсолютно неприемлемыми". "Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления", - заявил Ринкевич.

"Очевидные проблемы с географией"

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо "есть очевидные проблемы с географией", либо его заявление противоречит позиции официального Пекина "об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин во время военного парада в центре Пекина

Об этих усилиях говорилось и в совместной декларации Китая и Франции, опубликованной по итогам визита французского президента Эммануэля Макрона в Пекин в начале апреля. В ней стороны обязались "поддерживать все усилия по восстановлению мира в Украине".

"Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН, - написал в твиттере советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. - Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров".

История договоров о Крыме