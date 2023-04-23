Люди уморили себя голодом для встречи с Иисусом - этого требовал глава религиозного культа Кении

58 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди уморили себя голодом для того, чтобы встретится с Иисусом. Лидер культа арестован, но свою вину отрицает. Полиция опасается, что умерших может быть больше

Кенийская полиция эксгумировала 21 тело в лесу неподалеку от прибрежного города Малинди, расследуя дело проповедника, который, как говорят, приказал своим последователям умереть от голода. В одной из могил были найдены тела троих детей.

Полиция сообщила, что операция продолжается, и что умерших, скорее всего, будет больше.

"Мы только в самом начале расследования, почти наверняка число умерших возрастет", - сказал один из полицейских агентству AFP.

Лидер группы Пол Маккензи Нтенге был арестован 15 апреля. Он является одним из лидеров международной церкви "Благая весть". Сам он утверждает, что распустил свою паству еще в 2019 году, и что обвинения против него являются ложными. Об этом сообщила кенийская газета Standard.

Полицейские заявили, что действовали по наводке и первый раз выехали на место происшествия для установления фактов. Тогда им удалось вывезти 15 человек. Четверо из них были в таком истощенном состоянии, что умерли по пути в больницу.

Поначалу полицейским не удалось эксгумировать тела, потому что им помешали враждебно настроенные местные жители, которых посчитали последователями Нтенге.

По имеющимся сообщениям, он приказал им голодать, чтобы избежать "апокалиптического проклятия".

"Невежественные люди умирают от голода, в ожидании встречи с Иисусом, после того как им промыл мозги подозреваемый, Пол Макензи Нтенге, пастор международной церкви "Благая весть", - говорится в полицейском отчете.

Standard также сообщила, что патологоанатомы возьмут образцы ДНК и проведут тесты, чтобы определить, действительно ли причиной смерти найденных ими людей является голод.

Виктор Каудо из Центра социальной справедливости Малинди сказал тедеканалу Citizen TV: "Большой и высокий крест на месте захоронения означает, что там похоронено более пяти человек".