Twitter бесплатно восстановил синие галочки аккаунтам с миллионом и более подписчиков, но пока не всем

47 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Введением платной верификации Илон Маск хотел поправить финансы компании, но особого успеха она пока не принесла

Twitter восстановил синие галочки аккаунтам с миллионом и более фолловеров, даже в том случае, если у них нет активной подписки Twitter Blue за 8 долларов в месяц.

Синюю галочку, в частности, вернули певице Бейонсе, английскому футболисту Гарри Кейну и Виктории Бекхэм. Золотой значок восстановили и аккаунту новостей Би-би-си BBC News, за которой корпорация также не платила дополнительно.

До того, как Twitter был куплен Илоном Маском, синяя галочка предоставлялась бесплатно и означала, что аккаунт верифицирован, таким образом предотвращая создание поддельных учетных записей и распространение дезинформации.

Платные синие галочки впервые появились в ноябре и вызвали хаос: пользователи начали выдавать себя за крупные бренды или знаменитостей (в частности, в твиттере расплодились фальшивые "Илоны Маски"), а верифицированный аккаунт придавал их постам дополнительный вес.

Все это вынудило Twitter поставить платную верификацию на паузу всего через неделю после запуска сервиса. В декабре ее немного доработали и запустили заново.

Синяя галочка - это символ того, что владелец аккаунта подписан на премиальную услугу под названием Twitter Blue, к которой прилагается и процесс проверки. Подписка может стоить по-разному, в зависимости от того, где и как она оформлена, но в среднем составляет порядка 8 долларов в месяц.

Те, у кого была синяя галочка с самого начала и кто решил не платить абонентскую плату, начали терять свои галочки 20 апреля. Но почти сразу же был запущен и процесс их восстановления.

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Например, британский телеведущий Джеймс О'Брайен, у которого 1,1 млн подписчиков, стал одним из тех, кто вернул свою синюю галочку уже после ее потери. Он подтвердил, что не платил за свой аккаунт.

Он также отметил, что для некоторых аккаунтов с менее чем 1 млн подписчиков также были восстановлены синие галочки, и что сделано это было "полностью на усмотрение Илона Маска".

Основатель проекта Bellingcat (объявлен в России "иноагентом" и "нежелательной организацией") Элиот Хиггинс также подтвердил Би-би-си, что он получил свою галочку совершенно бесплатно.

Более того, Маск утверждал, что сам оплатил подписку от имени писателя Стивена Кинга, актера Уильяма Шатнера и баскетболиста Леброна Джеймса, которые раскритиковали эту платную схему.

Как отмечает Джеймс Клейтон, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий в Северной Америке, покупая Twitter, Маск был полон амбиций и собирался вернуть на платформу "свободу слова". Он не раз говорил, что пользователи должны доверять платформе, и подчеркивал, что она - не способ зарабатывать деньги.

Сейчас, однако, политика Twitter сильно отличается от этих идеалов.

Илон Маск ранее заявлял, что финансы компании были в отчаянном положении, когда он ее купил, и что Twitter работал с убытками в 4 млн долларов в день.

Понимая, что увеличить доходы от рекламы не получится, Маск обратился к модели, основанной на подписке.

Twitter не сообщил, сколько человек купили подписку, но компания Sensor Tower подсчитала, что в марте 2023 года у платформы было около 386 тыс. подписчиков.

Правда, в это число не входят подписки, сделанные на сайте Twitter, а не в приложении, но все же их количество составляет лишь небольшую часть от общего числа его пользователей, которых около 300 миллионов.